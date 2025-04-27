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Haberler Galatasaray Galatasaray'da Okan Buruk müjdeyi verdi! "Anlaştığımız oyuncular var"

Galatasaray'da Okan Buruk müjdeyi verdi! "Anlaştığımız oyuncular var"

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda İkas Eyüpspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar bu mücadeleden 5-1'lik skorla galip ayrıldı. Mücadenin ardından Cimbom'da Teknik Direktör Okan Buruk, karşılaşmayı değerlendirdi. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2025 Pazar 21:42 Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2025 Pazar 21:54
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Galatasaray'da Okan Buruk müjdeyi verdi! "Anlaştığımız oyuncular var"

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda İkas Eyüspor'u 5-1'lik skorla mağlup etti.

Bu mücadeleyi Teknik Direktör Okan Buruk değerlendirdi.

İŞTE BURUK'UN SÖZLERİ:

Maçtan önce de söyledim, Eyüpspor ligin başarılı takımlarından biri, zor bir maç olacağını bekliyorduk. Belli bölümler bizim için zor geçti. Golü bulduk, öne geçtik. Oyunun genelinde çok net pozisyonlar vermedik. 2-0'dan sonra değişiklikler yaptık ve 3. golü bulduk. 3-1'i buldular. Devamında üstümüze geldikçe rakibimiz baskılarımızı doğru yaptık. Yaptığımız baskıdan sonra kazandığımız topla attığımız goldü en güzel gol. Öne geçmek bizim için avantaj oluyor bu tür maçlarda. Rakibiniz de sizin üzerinize geldiğinde kaliteli işler yaptık. Ofansif olarak iyi işler yaptık. Kaçırdığımız net pozisyonlar da var. Direkten dönen de var. Güzel bir gündü ama hiçbir şey bitmedi. Bunun bilinciyle bir sonraki maça hazırlanacağız. Bundan sonraki maçları da kazanarak şampiyon olmak istiyoruz. Bundan sonra da aynı ciddiyetle devam etmek zorundayız.

"ŞAMPİYONLUĞA İNANMIŞ BİR GALATASARAY VAR"

"Bir takım kuruyorsunuz sezon başında, inanılmaz bir maç sayısı var. Özellikle ocak-şubat ayları bizim için istediğimiz gibi geçmedi. Kazandığımmız çok maç oldu ama transfer dönemi, gidenler-kalanlar, eksildiğimiz maçlar oldu. Yeni oyuncuları adapte etmeniz gerekiyor. Bence bu ay, özellikle mart ayındaki maç sayısı fazla değildi. Bu ayda başlayan yükselişimiz, tam kadroyuz en önemlisi bence, oyunu oturttuk. Sakatlıktan dönenlerle birlikte performansımız yukarıya çıktı. Burada oynadığımız oyun, formumuzun yükselmesi çok önemliydi bu dönemde. Geçen hafta da söyledim keşke burada Avrupa da olsaydı diye. Yakaladığımız havadan dolayı. Şampiyonluğa inanmış bir Galatasaray var. Bunu taraftarımızla birlikte yapıyoruz. Bu birliktelik bizi şampiyonluğa götürüyor. Ama aynı ciddiyetle devam etmeliyiz."

"ANLAŞTIĞIMIZ OYUNCULAR VAR"

"Lucas'ın daha önce yenilemiştik sözleşmesini. Türk oyuncularda bu tür yenilemeler var. Konuştuğumuz, anlaştığımız oyuncular var, Yunus gibi, Günay gibi. Kadromuzdan çok memnunuz. Onların hak ettiğini de yönetimimiz vermeye çalışıyorlar. Onların da en kısa zamanda tamamlanacaktır. Bu oyuncu grubunu devam ettirmek istiyoruz."

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