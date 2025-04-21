GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Mauro Icardi İtalya yolcusu! Serie A'da sarı kırmızılı forma giyecek

SERIE A'DA SARI KIRMIZILI FORMA Haberde belirtilene göre önümüzdeki haftalarda Claudio Ranieri'nin yerine geçecek yeni teknik direktörü açıklayacak olan Roma, Mauro Icardi'yi ciddi bir şekilde gündemine aldı. 32 yaşındaki golcüyü aynı zamanda Lazio yakından takip ediyor.