GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Mauro Icardi İtalya yolcusu! Serie A'da sarı kırmızılı forma giyecek
Galatasaray'ın sevilen yıldız oyuncusu Mauro Icardi ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılı taraftarlar sakatlığı ile sezonu kapatan Arjantinli golcünün geri dönüşünü beklerken İtalyan basınından ortaya atılan transfer iddiası ile sarsıldı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray spor haberleri (GS transfer haberi)
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Sarı kırmızılı taraftarlar, Arjantinli golcünün takıma döneceği gün için sabırsızlıkla beklerken İtalyan basınında servis edilen o haber ile sarsıldı.
fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin Inter Live kaynağından derlediği habere göre Icardi'nin Serie A'ya dönüşü yakın.
Yıldız golcünün daha önce forma giydiği Inter'e yakın kaynak, haberi "Icardi evet demeye hazır: Inter ihanete uğradı" başlığı ile duyurdu.
SERIE A'DA SARI KIRMIZILI FORMA
Haberde belirtilene göre önümüzdeki haftalarda Claudio Ranieri'nin yerine geçecek yeni teknik direktörü açıklayacak olan Roma, Mauro Icardi'yi ciddi bir şekilde gündemine aldı. 32 yaşındaki golcüyü aynı zamanda Lazio yakından takip ediyor.
MAAŞI ZORLAYABİLİR
Haberde ayrıca, "PSG'den Galatasaray'a transferi sırasında 10 milyon Euro bonservis bedeli belirlenen Icardi'nin sarı kırmızılılarda aldığı maaş sezon başına 6 milyon Euro. Bu miktarda bir ödeme Roma ve Lazio'nun başka oyunculara yönlenmesine sebep olabilir." ifadeleri yer aldı.
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