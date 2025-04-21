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Haberler Galatasaray GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Mauro Icardi İtalya yolcusu! Serie A'da sarı kırmızılı forma giyecek

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Mauro Icardi İtalya yolcusu! Serie A'da sarı kırmızılı forma giyecek

Galatasaray'ın sevilen yıldız oyuncusu Mauro Icardi ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılı taraftarlar sakatlığı ile sezonu kapatan Arjantinli golcünün geri dönüşünü beklerken İtalyan basınından ortaya atılan transfer iddiası ile sarsıldı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray spor haberleri (GS transfer haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2025 Pazartesi 20:10
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ÖMER ÇAĞRI AKDERE
GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Mauro Icardi İtalya yolcusu! Serie A'da sarı kırmızılı forma giyecek

Galatasaray'da Mauro Icardi ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Mauro Icardi İtalya yolcusu! Serie A'da sarı kırmızılı forma giyecek

Yıldız oyuncu, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Tottenham ile oynanan maçta sakatlanarak sezonu kapatmıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Mauro Icardi İtalya yolcusu! Serie A'da sarı kırmızılı forma giyecek

İyileşme sürecinde eski eşi Wanda Nara ile yaşadığı çalkantılı olaylar basında büyük yankı bulmuştu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Mauro Icardi İtalya yolcusu! Serie A'da sarı kırmızılı forma giyecek

Sarı kırmızılı taraftarlar, Arjantinli golcünün takıma döneceği gün için sabırsızlıkla beklerken İtalyan basınında servis edilen o haber ile sarsıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Mauro Icardi İtalya yolcusu! Serie A'da sarı kırmızılı forma giyecek

fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin Inter Live kaynağından derlediği habere göre Icardi'nin Serie A'ya dönüşü yakın.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Mauro Icardi İtalya yolcusu! Serie A'da sarı kırmızılı forma giyecek

Yıldız golcünün daha önce forma giydiği Inter'e yakın kaynak, haberi "Icardi evet demeye hazır: Inter ihanete uğradı" başlığı ile duyurdu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Mauro Icardi İtalya yolcusu! Serie A'da sarı kırmızılı forma giyecek

SERIE A'DA SARI KIRMIZILI FORMA

Haberde belirtilene göre önümüzdeki haftalarda Claudio Ranieri'nin yerine geçecek yeni teknik direktörü açıklayacak olan Roma, Mauro Icardi'yi ciddi bir şekilde gündemine aldı. 32 yaşındaki golcüyü aynı zamanda Lazio yakından takip ediyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Mauro Icardi İtalya yolcusu! Serie A'da sarı kırmızılı forma giyecek

MAAŞI ZORLAYABİLİR

Haberde ayrıca, "PSG'den Galatasaray'a transferi sırasında 10 milyon Euro bonservis bedeli belirlenen Icardi'nin sarı kırmızılılarda aldığı maaş sezon başına 6 milyon Euro. Bu miktarda bir ödeme Roma ve Lazio'nun başka oyunculara yönlenmesine sebep olabilir." ifadeleri yer aldı.

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