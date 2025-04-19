Xhaka'yla temas

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvayan lider Galatasaray, Alman devi Bayer Leverkusen'den kadrosuna katmak istediği Granit Xhaka için girişimlerine yoğun bir şekilde devam ediyor. Sky'da yer alan habere göre; Xhaka ile ilk transfer görüşmesi gerçekleştirildi. Sarı-kırmızılıların, 32 yaşındaki İsviçreli ön liberonun babası ve menajerlerin de dahil olmasıyla transfer için ilk görüşmeleri gerçekleştirdiği yazıldı.

ALMANLARLA KIRAN KIRANA

Bayer Leverkusen, kulüple sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden 32 yaşındaki tecrübeli dinamosunu takımda tutmak istiyor. Yönetimin de Leverkusen'i ikna etmek için tüm şartlarını zorladığı öne sürüldü. Granit Xhaka ile Suudi Arabistan'dan da bazı ekiplerin de ciddi bir şekilde ilgilendiği belirtildi. Kırmızısiyahlılarda bu sezon 45 karşılaşmaya çıkan deneyimli orta saha, 2 gol attı ve 7 asist yaptı. İsviçreli yıldızın güncel piyasa değeri 17 milyon euro olarak gösteriliyor.