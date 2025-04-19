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Haberler Galatasaray Ahmet Çakar'dan flaş Galatasaray - Sipay Bodrum FK maçı yorumu! "Öyle bir penaltı verdi ki..."

Ahmet Çakar'dan flaş Galatasaray - Sipay Bodrum FK maçı yorumu! "Öyle bir penaltı verdi ki..."

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray ile Sipay Bodrum FK ile karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılar evinde rakibini 2-0 mağlup etti. Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar mücadelenin ardından maçın hakeminin performansını kaleme aldı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2025 Cumartesi 09:03
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Ahmet Çakar'dan flaş Galatasaray - Sipay Bodrum FK maçı yorumu! "Öyle bir penaltı verdi ki..."

Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar, Galatasaray'ın evinde Sipay Bodrum FK'yı 2-0 mağlup ettiği mücadeleyi değerlendirdi.

Ahmet Çakar'dan flaş Galatasaray - Sipay Bodrum FK maçı yorumu! "Öyle bir penaltı verdi ki..."

AHMET ÇAKAR: ÖYLE BİR PENALTI VERDİ Kİ...

"Galatasaray lig sonuna doğru doludizgin devam ediyor. Sezonun oldukça iyi maçlarından birini oynadılar.

Ahmet Çakar'dan flaş Galatasaray - Sipay Bodrum FK maçı yorumu! "Öyle bir penaltı verdi ki..."

Siz skora bakmayın, rahatlıkla 6-7 olabilecek bir maçtı. Bodrum kapasitesi oranında savunmaya çalıştı, hiç başaramadı. 'İleriye çıkayım' dedi, onu da başaramadı. Önde bastı, çok pozisyon verdi. Geriye kapandı, yine çok pozisyon yedi.

Ahmet Çakar'dan flaş Galatasaray - Sipay Bodrum FK maçı yorumu! "Öyle bir penaltı verdi ki..."

Barış Alper fevkalade bir maç çıkardı. İşin ilginç yanı, Galatasaray'ın bulduğu ilk golde sahanın en kısası Torreira'nın kafayla ağları bulması oldu.

Ahmet Çakar'dan flaş Galatasaray - Sipay Bodrum FK maçı yorumu! "Öyle bir penaltı verdi ki..."

Bu tür goller, takıma coşku veriyor, daha da kenetliyor. Sırf ilk yarıda kaçan golleri saysak 6-7 olur. İkinci yarı maç yine Galatasaray'ın kontrolündeydi.

Ahmet Çakar'dan flaş Galatasaray - Sipay Bodrum FK maçı yorumu! "Öyle bir penaltı verdi ki..."

Acaba Bodrum bir kaza golü atabilir mi diye düşünüyorduk ama hiç öyle bir havası yokken Sanchez son dakikalarda yine kafayla maçı bitiriverdi. Zaten bu maçta kimse büyük bir sürpriz beklemiyordu. Öyle de oldu.

Ahmet Çakar'dan flaş Galatasaray - Sipay Bodrum FK maçı yorumu! "Öyle bir penaltı verdi ki..."

Gelelim hakem Mehmet Türkmen'e… Bir pozisyon dışında çok ama çok iyi maç yönetti. Neredeyse her kararı doğruydu. Ama ilk yarıda öyle bir penaltı verdi ki penaltıyla uzaktan yakından alakası yoktu.

Ahmet Çakar'dan flaş Galatasaray - Sipay Bodrum FK maçı yorumu! "Öyle bir penaltı verdi ki..."

Bodrum savunması çok net bir şekilde topa dokundu. Türkmen amatör hakemlerin vermemesi gereken bir penaltıyı verdi. Allah'tan bu skandal karar, VAR hakemi tarafından düzeltildi."

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