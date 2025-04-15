GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Benfica'dan Yunus Akgün hamlesi!

Çok iyi bir form grafiği yakalayan Yunus Akgün son olarak Samsunspor deplasmanında 1 gol ve 1 asistle yıldızlaşmıştı. Kariyerinin en iyi sezonlarından birisini geçiren milli futbolcu bu performansıyla Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekmeyi başardı.

Benfica, Yunus'u yeni sezonda transfer etmek için çalışmalara başladı. Kadrosunda bulunan Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün performansından çok memnun olan Portekiz kulübünün Takvim'de yer alan habere göre Yunus Akgün'ü yakından takip ettiği ve sezon sonunda teklif yapmayı düşündüğü öğrenildi.