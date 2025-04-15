GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Benfica'dan Yunus Akgün hamlesi!
Milli futbolcularımızdan Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün forma giydiği Benfica, bu sefer Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Yunus Akgün için devreye girdi. Portekiz ekibinin takımdan ayrılması beklenen Di Maria'nın yerine Yunus'u getirmek istediği için hazırlık halinde olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (GS transfer haberi)
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Bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 38 maça çıkan 24 yaşındaki futbolcu 12 gol ve 8 asist üreterek tam 20 gole direkt katkı verdi.
Sarı kırmızılı yönetimle uzun süredir yeni sözleşme görüşmesi yapan Yunus Akgün'ün henüz imzayı atmaması da taraftarları endişelendiriyor.
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