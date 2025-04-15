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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Benfica'dan Yunus Akgün hamlesi!

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Benfica'dan Yunus Akgün hamlesi!

Milli futbolcularımızdan Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün forma giydiği Benfica, bu sefer Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Yunus Akgün için devreye girdi. Portekiz ekibinin takımdan ayrılması beklenen Di Maria'nın yerine Yunus'u getirmek istediği için hazırlık halinde olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (GS transfer haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2025 Salı 06:50
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GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Benfica'dan Yunus Akgün hamlesi!

Çok iyi bir form grafiği yakalayan Yunus Akgün son olarak Samsunspor deplasmanında 1 gol ve 1 asistle yıldızlaşmıştı. Kariyerinin en iyi sezonlarından birisini geçiren milli futbolcu bu performansıyla Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekmeyi başardı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Benfica'dan Yunus Akgün hamlesi!

Benfica, Yunus'u yeni sezonda transfer etmek için çalışmalara başladı. Kadrosunda bulunan Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün performansından çok memnun olan Portekiz kulübünün Takvim'de yer alan habere göre Yunus Akgün'ü yakından takip ettiği ve sezon sonunda teklif yapmayı düşündüğü öğrenildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Benfica'dan Yunus Akgün hamlesi!

Benfica'nın takımın en önemli isimlerinden Angel Di Maria ile sözleşme uzatmayı düşünmediği ve bu bölge için milli futbolcumuzu listenin ilk sırasına aldığı belirtildi. Yunus Akgün'ün iknası noktasında Kerem ve Orkun'un da devreye girebileceği öne sürülüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Benfica'dan Yunus Akgün hamlesi!

Bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 38 maça çıkan 24 yaşındaki futbolcu 12 gol ve 8 asist üreterek tam 20 gole direkt katkı verdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Benfica'dan Yunus Akgün hamlesi!

Sarı kırmızılı yönetimle uzun süredir yeni sözleşme görüşmesi yapan Yunus Akgün'ün henüz imzayı atmaması da taraftarları endişelendiriyor.

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