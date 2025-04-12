Aslan kükredi

Lider Galatasaray, Samsunspor karşısında zorlanmadı: 2-0. Süper Lig'de oynadığı son maçta ezeli rakibi Beşiktaş'a 2-1 yenilen, geçen haftayı BAY geçen Cimbom, ligin flaş takımı Samsunspor karşısında hata yapmadı. 14. dakikada Yunus Akgün'ün enfes golüyle öne geçen sarı kırmızılı takım 47'de Victor Osimhen ile farkı ikile çıkardı ve 3 puana uzandı. Maç fazlasıyla takipçisi Fenerbahçe ile puan farkını yeniden 6'ya yükselten sarı kırmızılı takım, avantajını devam ettirdi.

ETKİLİ FUTBOLUYLA DA MEST ETTİ

Cimbom dün oynadığı etkili futbolla ligin flaş takımı Samsunspor'a ciddi bir pozisyon dahi vermedi. Alınan skorun yanı sıra güzel futbol mest etti. Sarı kırmızılı ekip, Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Hollanda ekibi AZ Alkmaar'a deplasmanda 4-1 kaybettikleri karşılaşmayla başlayan süreçte 11 maça çıktı. Galatasaray, söz konusu periyotta 7 Süper Lig, 2'şer UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası maçı oynadı. "Aslan", bu müsabakaların 5'ini kazandı, 4 beraberlik aldı ve 2 maçta da mağlup oldu.

CİMBOM 43. KEZ KAZANDI

İki takım bugüne kadar Trendyol Süper Lig'de dün 64. kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 43 kez sahadan galip ayrılırken, kırmızı-beyazlılar ise 7 kez rakibini mağlup etti. Samsunspor ile Galatasaray arasında oynanan 14 maç ise berabere sona erdi. Cimbom dün rakibi karşısında pek zorlanmadı.

EN SON 2005'TE KAYBETTİ

İki takım arasındaki maçlarda Aslan'ın 138 golüne, Samsun 48 golle karşılık verdi. İki takım arasında ligin ilk yarısında RAMS Park'ta oynanan maçı Galatasaray 3-2'lik skorla kazanırken, Samsun ise rakibine karşı son galibiyetini 2005 yılında 2-1'lik skorla almıştı. Cimbom, rakibi önündeki kazanma serisini devam ettirdi.

SADECE 1 KEZ YENİLDİ

Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon Süper Lig'de sadece Beşiktaş'a yenildi. Tüpraş Stadı'ndaki karşılaşmaya kadar ligdeki son 28 maçında mağlup olmayan sarı-kırmızılı takımın yenilmezlik serisi, 2-1'lik Beşiktaş mağlubiyetiyle sona erdi. Galatasaray, söz konusu maça kadar ligde 23 galibiyet, 5 beraberlik elde etmişti.