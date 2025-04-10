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Haberler Galatasaray Öndeyken hiç kaybetmedi

Öndeyken hiç kaybetmedi

Galatasaray, Süper Lig’de geride kalan 30 sezonda son 8 haftaya önde girdiği hiçbir sezonda zirveyi kaybetmedi. Şampiyon olduğu 14 sezonun 11'inde son 8 maça lider girdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2025 Perşembe 06:50
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Öndeyken hiç kaybetmedi

Sarı-kırmızılılar, 30. haftası geçilen Süper Lig'de bu sezon 28 karşılaşmaya çıkarken 22 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Galatasaray, topladığı 71 puanla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor. Ligde 24 kez şampiyon olan Cimbom bu sezon da ipi önde göğüsleme hedefinde önemli bir avantajı elinde bulunduruyor. Okan Buruk yönetiminde son 2 sezon şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, üst üste 3, toplamda da 25. kez şampiyon olmayı hedefliyor.

Galatasaray, Süper Lig'de 30 sezonluk dönemde son 8 haftaya lider girdiği hiçbir yarışta geçilmedi. 1994-1995 sezonundan bu yana 14 kez mutlu sona ulaşan sarı-kırmızılı ekip, bu süreçteki 15, toplamda ise 25. şampiyonluğunu kovalayacak. Aslan, kalan 8 maçın 7'sini kazanıp 1 yenilgi yaşarsa şampiyon olacak.

ÜÇ KEZ GERİDEN GELDİ

Cimbom son 30 sezonda 3 kez son 8 haftada geriden gelerek şampiyonluğa ulaştı. Sarı-kırmızılı ekip, 2005-06 sezonunda son 8 maçlık periyoda Fenerbahçe'nin averajla arkasında 2. sırada girse de şampiyonluğu aldı. Galatasaray, 2007-08 sezonunda da son 8 haftaya Beşiktaş'ın 1 puan gerisinde girdi ama ipi göğüsledi. Aslan, 2018-19 sezonunda da Başakşehir karşısında son 8 haftaya 6 puan geride girse de zirveyi elde etti.

HEDEF ÇİFTE KUPA

Ziraat Türkiye Kupası'nda da devam eden Galatasaray, sezonu çifte kupayla tamamlamak istiyor. Sarı-kırmızılılar, çeyrek finalde Fenerbahçe'yi eleyip yarı finalde Konyaspor'la eşleşti. Cimbom, en son 2019'da çifte kupa zaferi yaşadı.

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