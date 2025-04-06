Transferde flaş gelişme! Galatasaray ve Berke Özer...
Gelecek sezon Fernando Muslera ile yollarını ayırması beklenen ve yeni bir kaleci transfer etmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da daha önce gündeme gelen Berke Özer ile ilgili önemli bir transfer iddiası gündeme geldi. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2025 Pazar 06:50 Güncelleme Tarihi: 06 Nisan 2025 Pazar 11:12
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GÖZLER BERKE ÖZER'DE
Bu kapsamda Berke Özer adı ön plana çıkıyor. Galatasaray yabancı kaleci alsa bile Berke Özer konusunda ısrarcı olacak.
Eyüpspor'daki performansıyla tam not alan Berke, hem yerli ve genç olması hem de Okan Buruk'un beğenisiyle listede ilk sıralarda yer alıyor.
24 yaşındaki milli kalecinin de Galatasaray forması giymeye sıcak baktığı bildirildi. Sezon sonunda görüşmelerin resmi aşamaya gelmesi bekleniyor.
UĞURCAN'I YAKALADI
Trendyol Süper Lig'de en çok kurtarış yapan kaleciler arasında yer alan Berke Özer, Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır'ı yakaladı. 27 maçta 100 kurtarış yapan Berke, Uğurcan'la aynı sayıya ulaştı. Berke, Eyüpspor formasıyla bu sezon büyük maçlarda adından söz ettirdi.
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