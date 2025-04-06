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Haberler Galatasaray Transferde flaş gelişme! Galatasaray ve Berke Özer...

Transferde flaş gelişme! Galatasaray ve Berke Özer...

Gelecek sezon Fernando Muslera ile yollarını ayırması beklenen ve yeni bir kaleci transfer etmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da daha önce gündeme gelen Berke Özer ile ilgili önemli bir transfer iddiası gündeme geldi. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2025 Pazar 06:50 Güncelleme Tarihi: 06 Nisan 2025 Pazar 11:12
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Transferde flaş gelişme! Galatasaray ve Berke Özer...

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 2-1 mağlup ederek yarı finale yükselen Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasını ise bay geçecek.

Transferde flaş gelişme! Galatasaray ve Berke Özer...

Öte yandan sarı-kırmızılılarda gelecek sezonun transfer çalışmaları ise başladı.

Transferde flaş gelişme! Galatasaray ve Berke Özer...

Cimbom, yeni sezon öncesi kaleci transferi konusunda çalışmalarını titizlikle yürütüyor. Fernando Muslera'nın vedası beklenirken kaleci alternatifleri üzerinde çalışılıyor.

Transferde flaş gelişme! Galatasaray ve Berke Özer...

GÖZLER BERKE ÖZER'DE

Bu kapsamda Berke Özer adı ön plana çıkıyor. Galatasaray yabancı kaleci alsa bile Berke Özer konusunda ısrarcı olacak.

Transferde flaş gelişme! Galatasaray ve Berke Özer...

Eyüpspor'daki performansıyla tam not alan Berke, hem yerli ve genç olması hem de Okan Buruk'un beğenisiyle listede ilk sıralarda yer alıyor.

Transferde flaş gelişme! Galatasaray ve Berke Özer...

24 yaşındaki milli kalecinin de Galatasaray forması giymeye sıcak baktığı bildirildi. Sezon sonunda görüşmelerin resmi aşamaya gelmesi bekleniyor.

Transferde flaş gelişme! Galatasaray ve Berke Özer...

UĞURCAN'I YAKALADI

Trendyol Süper Lig'de en çok kurtarış yapan kaleciler arasında yer alan Berke Özer, Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır'ı yakaladı. 27 maçta 100 kurtarış yapan Berke, Uğurcan'la aynı sayıya ulaştı. Berke, Eyüpspor formasıyla bu sezon büyük maçlarda adından söz ettirdi.

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