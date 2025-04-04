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Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ - Metin Öztürk Okan Buruk'un Mourinho'ya ne söylediğini açıkladı!

GALATASARAY HABERLERİ - Metin Öztürk Okan Buruk'un Mourinho'ya ne söylediğini açıkladı!

Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yaşanan derbideki olaylar hakkında açıklamalarda bulundu. Öztürk, Okan Buruk'un Mourinho'ya ne söylediğini açıkladı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2025 Cuma 22:28 Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2025 Cuma 22:45
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GALATASARAY HABERLERİ - Metin Öztürk Okan Buruk'un Mourinho'ya ne söylediğini açıkladı!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde oynanan olaylı Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin yankıları devam ediyor.

Sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı Metin Öztürk, yaşanan olayların ardından A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

Öztürk, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya hakemin performansını beğendiğini söylediğini belirterek "Very food referee performance" (Çok iyi hakem performansı) dediğini açıkladı.

Metin Öztürk, "Bir maçtı, bir kupa maçıydı oynandı. Gidiyoruz, oynuyoruz ve kazanıp geliyoruz. Geçen hafta Beşiktaş'a kaybettik, Fenerbahçe'yi yendik. Bunlar futbolda olan klasik olaylar ama maç sonunda yaşananları anlamak mümkün değil!" ifadelerini kullandı.

"FOTI, BARIŞ ALPER'İN ANNESİNE KÜFÜR ETTİ"

Öztürk, Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz ve Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Salvatore Foti arasında yaşanan gerginlikle ilgiliyse "Salvatore Foti, Barış Alper Yılmaz efendi efendi oyundan çıkarken annesiyle ilgili küfür etti." dedi.

"MOURINHO'NUN CEZASI İNDİRİLECEK"

Sarı-kırmızılı yönetici, "saldırı" nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilen Jose Mourinho'ya verilecek cezanın indirileceğini iddia ederek, "Burada bir kasıt, yönlendirme olduğu belli. Burada beklenen Mourinho'nun cezasında indirim. PFDK bir ceza verecek, Tahkim'e gidilecek ve bu ceza indirilecek. Sonunda da önümüzdeki sezon burada olup olmayacağı belli olmayan Mourinho'nun cezasını Türkiye Kupası'nda çekmesi sağlanacak." yorumunu yaptı.

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