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Haberler Galatasaray Galatasaray'da Okan Buruk'tan flaş Alvaro Morata planı! Beşiktaş derbisinde...

Galatasaray'da Okan Buruk'tan flaş Alvaro Morata planı! Beşiktaş derbisinde...

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasındaki dev derbide Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Bu mücadele öncesi sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Okan Buruk oyun planını yaptı. Buruk'un planındaki Morata detayı ise dikkat çekiyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2025 Cumartesi 06:50
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Galatasaray'da Okan Buruk'tan flaş Alvaro Morata planı! Beşiktaş derbisinde...

Galatasaray, şampiyonluk yolundaki en kritik maçlarından birine bugün Dolmabahçe'de çıkacak. Teknik direktör Okan Buruk da Corendon Alanyaspor ve Antalyaspor maçlarını kazanan kadroyu Beşiktaş karşısında da bozmayı düşünmüyor.

Galatasaray'da Okan Buruk'tan flaş Alvaro Morata planı! Beşiktaş derbisinde...

4-2-3-1 dizilimiyle takımını sahaya sürecek olan tecrübeli çalıştırıcı, topu rakibe bırakmayı düşünmüyor ve her zaman olduğu gibi kendi oyun felsefesiyle derbide mücadele etmeyi planlıyor.

Galatasaray'da Okan Buruk'tan flaş Alvaro Morata planı! Beşiktaş derbisinde...

ALVARO ŞEKİLLENDİRECEK

Okan Buruk, son dönemde Galatasaray'ı adeta tek başına taşıyan Victor Osimhen'e, Beşiktaş'ın ekstra önlemler alacağını tahmin ettiğinden hücum planlarını Alvaro Morata üzerine kurdu.

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