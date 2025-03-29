Galatasaray'da Okan Buruk'tan flaş Alvaro Morata planı! Beşiktaş derbisinde...

Galatasaray, şampiyonluk yolundaki en kritik maçlarından birine bugün Dolmabahçe'de çıkacak. Teknik direktör Okan Buruk da Corendon Alanyaspor ve Antalyaspor maçlarını kazanan kadroyu Beşiktaş karşısında da bozmayı düşünmüyor.

4-2-3-1 dizilimiyle takımını sahaya sürecek olan tecrübeli çalıştırıcı, topu rakibe bırakmayı düşünmüyor ve her zaman olduğu gibi kendi oyun felsefesiyle derbide mücadele etmeyi planlıyor.