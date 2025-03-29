Galatasaray'da Okan Buruk'tan flaş Alvaro Morata planı! Beşiktaş derbisinde...
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasındaki dev derbide Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Bu mücadele öncesi sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Okan Buruk oyun planını yaptı. Buruk'un planındaki Morata detayı ise dikkat çekiyor.
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Tecrübeli teknik adam, taktik çalışmalarda Alvaro Morata üzerinden özel hücum setleri hazırladı.
İspanyol yıldız, tüm hücumlarda baş rolü oynayacak. Victor Osimhen'e de alan açacak. Ayrıca duran topları da Brezilyalı yıldız Gabriel Sara kullanacak.
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