TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Granit Xhaka bombası! 'Hayır' diyemeyecekler
Galatasaray, Bayer Leverkusen forması giyen 32 yaşındaki Arnavut asıllı İsviçreli orta saha Granit Xhaka'nın peşinde. Sarı kırmızılılar, Alman devine reddedemeyecekleri bir teklif sunmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (GS transfer haberi)
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Bu sezon ise Leverkusen formasıyla tüm kulvarlarda 40 maça çıkan Xhaka, 2 gol, 7 asistlik performans sergiledi. Piyasa değeri 17 milyon euro olan 32 yaşındaki ön liberonun Leverkusen'le 3.5 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.
Ancak sarı kırmızılı kulüp yönetiminin hem yıldız futbolcuya hem de Leverkusen kulübüne reddedemeyeceği bir öneri sunacağı öne sürüldü.
Leverkusen, 1.86 boyundaki yıldızı 2023 yazında 15 milyon euro'ya transfer etmişti.
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