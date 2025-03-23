TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Granit Xhaka bombası! 'Hayır' diyemeyecekler

Bu sezon ise Leverkusen formasıyla tüm kulvarlarda 40 maça çıkan Xhaka, 2 gol, 7 asistlik performans sergiledi. Piyasa değeri 17 milyon euro olan 32 yaşındaki ön liberonun Leverkusen'le 3.5 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.