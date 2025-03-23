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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Granit Xhaka bombası! 'Hayır' diyemeyecekler

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Granit Xhaka bombası! 'Hayır' diyemeyecekler

Galatasaray, Bayer Leverkusen forması giyen 32 yaşındaki Arnavut asıllı İsviçreli orta saha Granit Xhaka'nın peşinde. Sarı kırmızılılar, Alman devine reddedemeyecekleri bir teklif sunmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (GS transfer haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2025 Pazar 06:50
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TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Granit Xhaka bombası! 'Hayır' diyemeyecekler

Süper Lig lideri Galatasaray, önümüzdeki yılın transfer harekatına daha şimdiden başladı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Granit Xhaka bombası! 'Hayır' diyemeyecekler

Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olacak bir kadro kurmak isteyen sarı kırmızılı yönetim, Bayer Leverkusen forması giyen Arnavut asıllı İsviçreli orta saha oyuncusu Granit Xhaka'nın transferi için tüm şartları zorlama kararı aldı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Granit Xhaka bombası! 'Hayır' diyemeyecekler

Bayer Leverkusen'deki ilk sezonunda 50 maça çıkan ve 4 gol, 2 asistlik performans sergileyen Xhaka, takımının 128 senelik tarihindeki ilk Bundesliga şampiyonluğunda büyük pay sahibi olmuştu.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Granit Xhaka bombası! 'Hayır' diyemeyecekler

Bu sezon ise Leverkusen formasıyla tüm kulvarlarda 40 maça çıkan Xhaka, 2 gol, 7 asistlik performans sergiledi. Piyasa değeri 17 milyon euro olan 32 yaşındaki ön liberonun Leverkusen'le 3.5 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Granit Xhaka bombası! 'Hayır' diyemeyecekler

Ancak sarı kırmızılı kulüp yönetiminin hem yıldız futbolcuya hem de Leverkusen kulübüne reddedemeyeceği bir öneri sunacağı öne sürüldü.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Granit Xhaka bombası! 'Hayır' diyemeyecekler

Leverkusen, 1.86 boyundaki yıldızı 2023 yazında 15 milyon euro'ya transfer etmişti.

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