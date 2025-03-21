GALATASARAY HABERLERİ | Mauro Icardi'yi ipten aldı! Dursun Özbek ve avukat ordusu...
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in Mauro Icardi için avukat ordusu tuttuğu ortaya çıktı. İşte Wanda Nara davasında Arjantinli oyuncunun yaşadığı flaş gelişmeler ve sarı kırmızılı kulübün başkanı Özbek'in yürüttüğü hukuki operasyon... | Son dakika spor haberleri (GS spor haberi)
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Arjantin medyasına göre; devreye Galatasaray Başkanı Dursun Özbek girdi. Dava öncesi uluslararası saygınlığını kullanarak Arjantin'de İcardi'ye dev bir avukat ordusu tutan başkan Özbek'in bu üçlüyle görüşerek vazgeçirdiği kaydedildi.
Son davanın, yıldız oyuncunun lehine geliştiği de bilinirken kızları İsabella ve Francesca'nın velayeti için büyük mesafe kaydettiğinin altı çizildi.
50 MILYON EURO'LUK AŞK!
Sabah'ın Arjantin basınından derlediği habere göre ikili resmen boşandı. Davanın bir de mali boyutu var. Wanda Nara, İcardi'den 50 milyon Euro'luk gayrimenkul talep ediyor.
Wanda, Roma ve Milano'da bulunan birer lüks daire ile birlikte Como Gölü'nün kıyısındaki villayı istiyor. İcardi ise bunları vermeye asla razı değil.
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