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Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ | Mauro Icardi'yi ipten aldı! Dursun Özbek ve avukat ordusu...

GALATASARAY HABERLERİ | Mauro Icardi'yi ipten aldı! Dursun Özbek ve avukat ordusu...

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in Mauro Icardi için avukat ordusu tuttuğu ortaya çıktı. İşte Wanda Nara davasında Arjantinli oyuncunun yaşadığı flaş gelişmeler ve sarı kırmızılı kulübün başkanı Özbek'in yürüttüğü hukuki operasyon... | Son dakika spor haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2025 Cuma 06:50
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GALATASARAY HABERLERİ | Mauro Icardi'yi ipten aldı! Dursun Özbek ve avukat ordusu...

Sakatlığı nedeniyle ayrı kaldığı Galatasaray için en son Fenerbahçe maçında gelip hasret gideren Mauro İcardi, ülkesinde ise boşanma ve velayet davasıyla uğraşıyor.

GALATASARAY HABERLERİ | Mauro Icardi'yi ipten aldı! Dursun Özbek ve avukat ordusu...

Geçtiğimiz günlerde stratejik bir hata yaparak avukatlarından habersiz olarak kızlarının bir eşyasını almak için Wanda Nara'nın evine gidince yıldız oyuncu, Nara'nın oyununa düşmüş ve koz vermişti.

GALATASARAY HABERLERİ | Mauro Icardi'yi ipten aldı! Dursun Özbek ve avukat ordusu...

Ancak avukatları Elba Marcovecchio, Lara Piro ve Guadalupe Guerrero'nun bu duruma tepkisi sert oldu. Üç isim kendilerinden habersiz bu işe kalkışan İcardi'yi bırakma kararı aldı.

GALATASARAY HABERLERİ | Mauro Icardi'yi ipten aldı! Dursun Özbek ve avukat ordusu...

Arjantin medyasına göre; devreye Galatasaray Başkanı Dursun Özbek girdi. Dava öncesi uluslararası saygınlığını kullanarak Arjantin'de İcardi'ye dev bir avukat ordusu tutan başkan Özbek'in bu üçlüyle görüşerek vazgeçirdiği kaydedildi.

GALATASARAY HABERLERİ | Mauro Icardi'yi ipten aldı! Dursun Özbek ve avukat ordusu...

Son davanın, yıldız oyuncunun lehine geliştiği de bilinirken kızları İsabella ve Francesca'nın velayeti için büyük mesafe kaydettiğinin altı çizildi.

GALATASARAY HABERLERİ | Mauro Icardi'yi ipten aldı! Dursun Özbek ve avukat ordusu...

50 MILYON EURO'LUK AŞK!

Sabah'ın Arjantin basınından derlediği habere göre ikili resmen boşandı. Davanın bir de mali boyutu var. Wanda Nara, İcardi'den 50 milyon Euro'luk gayrimenkul talep ediyor.

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