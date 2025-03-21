GALATASARAY HABERLERİ | Mauro Icardi'yi ipten aldı! Dursun Özbek ve avukat ordusu...

Sakatlığı nedeniyle ayrı kaldığı Galatasaray için en son Fenerbahçe maçında gelip hasret gideren Mauro İcardi, ülkesinde ise boşanma ve velayet davasıyla uğraşıyor.

Geçtiğimiz günlerde stratejik bir hata yaparak avukatlarından habersiz olarak kızlarının bir eşyasını almak için Wanda Nara'nın evine gidince yıldız oyuncu, Nara'nın oyununa düşmüş ve koz vermişti.