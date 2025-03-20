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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ-Galatasaray'a Sacha Boey transferinde şok engel! İngiliz devi de talip

TRANSFER HABERİ-Galatasaray'a Sacha Boey transferinde şok engel! İngiliz devi de talip

Son dakika Galatasaray transfer haberi | Galatasaray, sezon sonunda Bayern Münih ile yollarını ayıracak olan eski oyuncusu Sacha Boey'yi yeniden kadrosuna katmak için harekete geçmişti. Ancak sarı-kırmızılılar, transferde önemli bir engelle karşılaştı. İşte detaylar… (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2025 Perşembe 11:44
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TRANSFER HABERİ-Galatasaray'a Sacha Boey transferinde şok engel! İngiliz devi de talip

Geçen sezon Galatasaray'dan, Bayern Münih'e 30 milyon Euro karşılığında transfer olan Sacha Boey, Alman devinden ayrılmaya hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ-Galatasaray'a Sacha Boey transferinde şok engel! İngiliz devi de talip

Bild'de yer alan habere göre; Fransız oyuncunun biletinin kesildiği ifade edildi.

TRANSFER HABERİ-Galatasaray'a Sacha Boey transferinde şok engel! İngiliz devi de talip

Bavyera temsilcisinin Boey için gelecek teklifleri değerlendirmeye aldığı kaydedildi.

TRANSFER HABERİ-Galatasaray'a Sacha Boey transferinde şok engel! İngiliz devi de talip

G.SARAY HAREKETE GEÇMİŞTİ ANCAK...

Bu noktada Galatasaray'ın eski sağ beki için tekrardan devreye girdiği ve Sacha Boey'yi kadrosuna katmak istediği öne sürülmüştü.

TRANSFER HABERİ-Galatasaray'a Sacha Boey transferinde şok engel! İngiliz devi de talip

Ancak sarı kırmızılılara Sacha Boey transferinde kötü haber geldi.

TRANSFER HABERİ-Galatasaray'a Sacha Boey transferinde şok engel! İngiliz devi de talip

24 yaşındaki isme Premier Lig devi Arsenal talip oldu.

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