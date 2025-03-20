TRANSFER HABERİ-Galatasaray'a Sacha Boey transferinde şok engel! İngiliz devi de talip
Son dakika Galatasaray transfer haberi | Galatasaray, sezon sonunda Bayern Münih ile yollarını ayıracak olan eski oyuncusu Sacha Boey'yi yeniden kadrosuna katmak için harekete geçmişti. Ancak sarı-kırmızılılar, transferde önemli bir engelle karşılaştı. İşte detaylar… (GS spor haberleri)
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G.SARAY HAREKETE GEÇMİŞTİ ANCAK...
Bu noktada Galatasaray'ın eski sağ beki için tekrardan devreye girdiği ve Sacha Boey'yi kadrosuna katmak istediği öne sürülmüştü.
Ancak sarı kırmızılılara Sacha Boey transferinde kötü haber geldi.
24 yaşındaki isme Premier Lig devi Arsenal talip oldu.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Sacha Boey'nin de bu teklife sıcak baktığı aktarıldı.
Bu sezon Bayern Münih'te 12 maça çıkan Sacha Boey, bu müsabakalarda 1 asistlik katkı sağladı.
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