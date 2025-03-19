Çalışmalar bugün başlıyor

ÇALIŞMALAR BUGÜN BAŞLIYOR

Cimbom'da milli ara nedeniyle verilen 4 günlük izin bugün bitiyor. Yoğun bir dönemin ardından kısa bir tatil yapan futbolcular, bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde toplanarak Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına başlayacak. Okan Buruk yönetiminde bugün yapılacak antrenmanda milli takıma giden oyuncular ve sakatlığı devam eden İsmail Jakobs yer almayacak.

RAHMET VE MİNNETLE ANIYORUZ

Galatasaray Kulübü, 18 Mart Çanakkele Zaferi'nin 110. yılı için bir mesaj paylaştı. Sarı- kırmızılı kulüp tarafından yapılan paylaşımda, "Çanakkale'nin geçilmez olduğunu tüm dünyaya gösteren, şanlı tarihimizin en önemli zaferlerinden biri olan 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 110. yılında başta Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz" ifadeleri kullanıldı.