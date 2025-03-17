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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da çılgın Victor Osimhen projesi!

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da çılgın Victor Osimhen projesi!

Galatasaray yönetimi Nijeryalı yıldızı almak için planını hazırladı. Zaniolo ve Köhn'den gelecek bonservisi Osimhen'e ayıracak olan yönetim, bir sponsorla da anlaşma aşamasında. Ayrıca GS STORE mağazalarında özel bir ürün üretilip satışa çıkarılacak. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2025 Pazartesi 06:50
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da çılgın Victor Osimhen projesi!

Sergilediği performans ve kendisini tamamen G.Saray'a adaması ile taraftarların bir numarası haline gelen Victor Osimhen için sarı-kırmızılılar hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacak. Başkan Dursun Özbek, bu zor gözüken transfer için şimdiden yönetimle birlikte bir transfer planını çıkardı. Sezon sonunda kiralık sözleşmesi sona erecek olan Nijeryalı futbolcunun 75 milyon Euro'luk bir serbest kalma maddesi bulunuyor. İlk olarak Napoli ile temasa geçilecek ve 75 milyonluk bonservis bedeli aşağıya çekilmeye çalışılacak. Bu süreçte hem Osimhen hem de menajer Gardi ile birlikte hareket edilecek.

OSİMHEN İSTERSE ALINACAK

Ancak tüm bunların yapılabilmesi için ilk olarak Osimhen'in G.Saray'da kalmaya karar vermesi gerekiyor. Nijeryalı futbolcu her fırsatta mutlu olduğunu ifade ettiği G.Saray'da yola devam etmek isterse yönetim planı hemen devreye sokacak. İlk olarak kiralık olarak yurt dışında forma giyen Zaniola'dan 15.5 Köhn'den ise 5 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli bekleniyor. Bu ücret doğrudan Osimhen'e ayrılacak. Ardından daha önce görüşülen ve anlaşma aşamasına gelinen bir sponsor destek verecek. Son olarak da GS STORE mağazalarında Osimhen için bir ürün üretilip gelir sağlanacak.

SEZON SONUNA!

Osimhen henüz kararını vermediği için yönetim sezon sonunu bekleyecek. Nijeryalı futbolcu sezon bittikten sonra teknik direktör Okan Buruk, Başkan Dursun Özbek ve futboldan sorumlu isimlerle bir araya gelerek geleceğini değerlendirecek. Nijeryalı futbolcu kararını parçalı formadan yana kullanırsa hemen kulübü Napoli ile bonservis pazarlığına başlanacak ve ödeme planı konuşulacak.

TARAFTAR HAZIR

Osimhen'in olası transfer sürecinde sarı-kırmızılı taraftarlardan da destek alınacak. Sosyal medyada her fırsatta Osimhen için kampanya çağrısında bulunan taraftarlar, Nijeryalı oyuncunun bonservisine katkıda bulunmak için hazır bekliyor. Yönetim de bu konu üzerinde çalışmalarda bulunuyor.

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