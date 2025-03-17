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Haberler Galatasaray Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye gönderme

Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye gönderme

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Kemerburgaz Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Şampiyonluk yarışı hakkında konuşan Özbek, ezeli rakipleri Fenerbahçe'ye de göndermede bulundu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2025 Pazartesi 21:47
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Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye gönderme

Süper Lig'de 28. hafta itibariyle 71 puanla liderlik koltuğunda oturan ve takipçisi Fenerbahçe'yle puan farkını 9'a çıkaran Galatasaray'da başkan Dursun Özbek, Kemerburgaz Tesisleri'nde basın mensupları ile bir araya geldi.

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Kemerburgaz Tesisleri'nde değerlendirmelerde bulundu.

Basın mensuplarına açıklamalarda da bulunan Özbek, morali ve sağlık durumuyla ilgili gelen soruya, ezeli rakipleri Fenerbahçe'ye de gönderme yaparak şu yanıtı verdi:

"Gayet iyiyim. Moralim de gayet yerinde, nasıl olmasın? Dünden sonra keyfim üst seviyeye çıktı. 9 final kaldı." şeklinde konuştu.

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