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Haberler Galatasaray Victor Osimhen: Hepimiz kardeşiz

Victor Osimhen: Hepimiz kardeşiz

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray evinde ağırladığı Onvo Antalyaspor'u 4-0 mağlup etti. Mücadelede hat-trick yapan Victor Osimhen'in maçın ardından açıklamalarda bulundu. İşte Osimhen'in açıklamaları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2025 Cuma 22:50
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Victor Osimhen: Hepimiz kardeşiz

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, evinde Onvo Antalyaspor'u 4-0'lık skorla mağlup etti. Maçta hat-trick yapan Victor Osimhen, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. İşte Osimhen'in açıklamaları...

"HAK ETTİK"

"Büyük bir tebrik takıma. Hemen arkasından da taraftarımıza... Hak ettik. Çok iyi iş çıkardık. Barış inanılmaz oynadı. Son maçlarda kıymetli olduğunu hissettiriyordu. Yunus geri döndü. O da çok önemli bizim için. Bu sonucu önümüzdeki maçlarda da yansıtmaya çalışacağız."

"HEPİMİZ KARDEŞİZ"

"Bizim takımımız sevgi üzerine kurulu bir takım. Hepimiz kardeşiz. Saha dışında da kardeşiz."

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