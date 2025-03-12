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Haberler Galatasaray Galatasara'da Okan Buruk'tan flaş Mertens açıklaması! Aralarında tartışma...

Galatasara'da Okan Buruk'tan flaş Mertens açıklaması! Aralarında tartışma...

Galatasaray'da son haftalarda formasından uzak kalan Dries Mertens ile Okan Buruk arasında tartışma yaşandığı iddia edilmişti. Tecrübeli çalıştırıcıdan konuyla alakalı açıklama geldi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2025 Çarşamba 17:42
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Galatasara'da Okan Buruk'tan flaş Mertens açıklaması! Aralarında tartışma...

Son haftalarda Galatasaray formasından uzak kalan Dries Mertens ve Okan Buruk hakkında tartışma yaşandığı iddia edilmişti.

Galatasara'da Okan Buruk'tan flaş Mertens açıklaması! Aralarında tartışma...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, konuyla alakalı açıklama yaptı.

Galatasara'da Okan Buruk'tan flaş Mertens açıklaması! Aralarında tartışma...

HT Spor'da yer alan habere göre; Okan Buruk tartışma iddialarını yalanladı.

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