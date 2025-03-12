Galatasara'da Okan Buruk'tan flaş Mertens açıklaması! Aralarında tartışma...
Galatasaray'da son haftalarda formasından uzak kalan Dries Mertens ile Okan Buruk arasında tartışma yaşandığı iddia edilmişti. Tecrübeli çalıştırıcıdan konuyla alakalı açıklama geldi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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"TAKIMIN EN İYİ OYUNCULARINDAN"
Okan Buruk, "Dries Mertens ile tartışma yaşadığımız yönündeki iddialar gerçeği yansıtmıyor. Takımda aramın en iyi olduğu oyunculardan biri Mertens." ifadelerini kullandı.
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