Didier Drogba'dan Galatasaray'a tepki paylaşımı!
Galatasaray'ın eski yıldızlarından Didier Drogba, yaptığı Jose Mourinho paylaşımı ile sarı kırmızılılardan tepki toplamıştı. 47 yaşındaki emekli santrfor, yaptığı bir başka paylaşım ile tekrar dikkatleri üzerine çekti. İşte gündem olan o Galatasaray paylaşımı... | Son dakika spor haberleri (GS spor haberi)
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47 yaşındaki yıldız isim, sarı kırmızılı kulübün geçen sene yaptığı paylaşımı yeniden paylaşarak tepki verdi. Paylaşımın üzerinden kısa bir zaman geçmesinin ardından silindiği fark edildi.
NE OLMUŞTU?
Drogba, Galatasaray-Fenerbahçe maçının ardından basın toplantısında konuşan Jose Mourinho'nun "maymun" benzetmesi sebebiyle ırkçı olduğu suçlaması ile karşı karşıya kalmasına dair eski hocasına destek paylaşımı yapmıştı. İşte o açıklama...
"BABAM NASIL IRKÇI OLABİLİR?"
"Sevgili Galatasaray;
Sarı kırmızı formayı giymekten ne kadar gurur duyduğumu ve Türkiye'nin en iyi kulübüne olan sevgimi biliyorsunuz! Rekabetlerin ne kadar tutkulu ve hararetli olabileceğini hepimiz biliyoruz ve ben de bunu deneyimleyecek kadar şanslıydım.
Jose Mourinho hakkındaki son yorumları gördüm. Jose'yi uzun yıllardır tanıdığımı söylediğimde bana güvenin ve o bir ırkçı değil ve tarih (geçmiş ve yakın zaman) bunu kanıtlamak için var. Maçlarımıza odaklanalım, aslanlarımızı destekleyelim ve 5. yıldızımıza yaklaşmak için ligi kazanalım. "Babam" nasıl ırkçı olabilir Haydi çocuklar."
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