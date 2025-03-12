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Haberler Galatasaray Didier Drogba'dan Galatasaray'a tepki paylaşımı!

Didier Drogba'dan Galatasaray'a tepki paylaşımı!

Galatasaray'ın eski yıldızlarından Didier Drogba, yaptığı Jose Mourinho paylaşımı ile sarı kırmızılılardan tepki toplamıştı. 47 yaşındaki emekli santrfor, yaptığı bir başka paylaşım ile tekrar dikkatleri üzerine çekti. İşte gündem olan o Galatasaray paylaşımı... | Son dakika spor haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2025 Çarşamba 11:14
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Didier Drogba'dan Galatasaray'a tepki paylaşımı!

Galatasaray'da Didier Drogba ile ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılı taraftarların kendisine tepkili olduğu Fildişi Sahilli emekli santrfor, bu kez başka bir paylaşım ile gündem oldu.

Didier Drogba'dan Galatasaray'a tepki paylaşımı!

11 Mart 1978'de doğan Drogba'nın doğum günü, yolu Galatasaray ile kesiştiğinden beri her sene düzenli olarak sarı kırmızılı kulüp tarafından kutlanırdı.

Didier Drogba'dan Galatasaray'a tepki paylaşımı!

Bu sene doğum gününde Galatasaray'dan beklediği paylaşımı göremeyen Drogba, paylaşımı kendisi yapmaya karar verdi.

Didier Drogba'dan Galatasaray'a tepki paylaşımı!

47 yaşındaki yıldız isim, sarı kırmızılı kulübün geçen sene yaptığı paylaşımı yeniden paylaşarak tepki verdi. Paylaşımın üzerinden kısa bir zaman geçmesinin ardından silindiği fark edildi.

Didier Drogba'dan Galatasaray'a tepki paylaşımı!

NE OLMUŞTU?

Drogba, Galatasaray-Fenerbahçe maçının ardından basın toplantısında konuşan Jose Mourinho'nun "maymun" benzetmesi sebebiyle ırkçı olduğu suçlaması ile karşı karşıya kalmasına dair eski hocasına destek paylaşımı yapmıştı. İşte o açıklama...

Didier Drogba'dan Galatasaray'a tepki paylaşımı!

"BABAM NASIL IRKÇI OLABİLİR?"

"Sevgili Galatasaray;

Sarı kırmızı formayı giymekten ne kadar gurur duyduğumu ve Türkiye'nin en iyi kulübüne olan sevgimi biliyorsunuz! Rekabetlerin ne kadar tutkulu ve hararetli olabileceğini hepimiz biliyoruz ve ben de bunu deneyimleyecek kadar şanslıydım.

Jose Mourinho hakkındaki son yorumları gördüm. Jose'yi uzun yıllardır tanıdığımı söylediğimde bana güvenin ve o bir ırkçı değil ve tarih (geçmiş ve yakın zaman) bunu kanıtlamak için var. Maçlarımıza odaklanalım, aslanlarımızı destekleyelim ve 5. yıldızımıza yaklaşmak için ligi kazanalım. "Babam" nasıl ırkçı olabilir Haydi çocuklar."

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