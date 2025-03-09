Galatasaray yeni seri peşinde! İşte Okan Buruk'un Corendon Alanyaspor maçı muhtemel 11'i
Son dakika Galatasaray haberi | Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Corendon Alanyaspor deplasmanına çıkacak. Sarı-kırmızılı ekip, bu kritik karşılaşmadan galibiyetle dönmeyi hedefliyor. İşte Corendon Alanyaspor - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri... (GS spor haberi)
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Sarı kırmızılılar, sezonun ilk yarısında 8. haftada Alanyaspor'u sahasında 1-0 yenmişti.
Antalya'da kampa girerek kenetlenen Aslan, Alanya'da hata yapmayıp 25. şampiyonluk ve 5. yıldız hedefine emin adımlarla ilerlemeyi planlıyor.
26 MAÇLIK YENİLMEZLİK
Galatasaray, Süper Lig'deki son 26 maçında yenilmedi. Ligde son mağlubiyetini geçen sezonun 37. haftasında sahasındaki Fenerbahçe derbisinde yaşayan sarı kırmızılılar, geçen sezon 1, bu sezon da 25 müsabakada yenilgi yüzü görmedi.
Galatasaray, söz konusu maçlarda 21 galibiyet, 5 beraberlik elde etti.
DEPLASMANIN KRALI
Fotomaç'ın haberine göre; Aslan, Süper Lig'de çıktığı son 24 deplasmanda mağlup olmadı.
Dış sahada son yenilgisini geçen sezonun 12. haftasında Hatayspor'a karşı yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında konuk olduğu 24 mücadeleden 21 galibiyet, 3 beraberlik çıkardı.
İŞTE MUHTEMEL 11'LER
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul, Makouta, Fatih, Aliti, Yusuf, Richard, Vilhena, Janvier, Cordova, Hwang, Sporar
Galatasaray: Muslera, Frankowski, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Sara, Yunus, Morata, Osimhen
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