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Haberler Galatasaray Galatasaray yeni seri peşinde! İşte Okan Buruk'un Corendon Alanyaspor maçı muhtemel 11'i

Galatasaray yeni seri peşinde! İşte Okan Buruk'un Corendon Alanyaspor maçı muhtemel 11'i

Son dakika Galatasaray haberi | Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Corendon Alanyaspor deplasmanına çıkacak. Sarı-kırmızılı ekip, bu kritik karşılaşmadan galibiyetle dönmeyi hedefliyor. İşte Corendon Alanyaspor - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2025 Pazar 06:50
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Galatasaray yeni seri peşinde! İşte Okan Buruk'un Corendon Alanyaspor maçı muhtemel 11'i

Trendyol Süper Lig'de 27. haftada lider Galatasaray, deplasmanda Alanyaspor'a konuk olacak. GAİN Park'ta oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak ve hakem Yasin Kol düdük çalacak.

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Galatasaray yeni seri peşinde! İşte Okan Buruk'un Corendon Alanyaspor maçı muhtemel 11'i

Süper Lig'de 25 maçta 20 galibiyet, 5 beraberlik alan sarı-kırmızılılar, namağlup devam ediyor. 65 puan toplayan Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider konumda. Cimbom, Fenerbahçe'nin BAY geçeceği haftada puan farkını 7'ye çıkarmak istiyor.

Galatasaray yeni seri peşinde! İşte Okan Buruk'un Corendon Alanyaspor maçı muhtemel 11'i

Ev sahibi Alanyaspor, ligde 25 maçta 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 31 puan topladı. Akdeniz ekibi, 27. hafta öncesinde 12. sırada yer aldı.

Galatasaray yeni seri peşinde! İşte Okan Buruk'un Corendon Alanyaspor maçı muhtemel 11'i

Sarı kırmızılılar, sezonun ilk yarısında 8. haftada Alanyaspor'u sahasında 1-0 yenmişti.

Galatasaray yeni seri peşinde! İşte Okan Buruk'un Corendon Alanyaspor maçı muhtemel 11'i

Antalya'da kampa girerek kenetlenen Aslan, Alanya'da hata yapmayıp 25. şampiyonluk ve 5. yıldız hedefine emin adımlarla ilerlemeyi planlıyor.

Galatasaray yeni seri peşinde! İşte Okan Buruk'un Corendon Alanyaspor maçı muhtemel 11'i

26 MAÇLIK YENİLMEZLİK

Galatasaray, Süper Lig'deki son 26 maçında yenilmedi. Ligde son mağlubiyetini geçen sezonun 37. haftasında sahasındaki Fenerbahçe derbisinde yaşayan sarı kırmızılılar, geçen sezon 1, bu sezon da 25 müsabakada yenilgi yüzü görmedi.

Galatasaray yeni seri peşinde! İşte Okan Buruk'un Corendon Alanyaspor maçı muhtemel 11'i

Galatasaray, söz konusu maçlarda 21 galibiyet, 5 beraberlik elde etti.

Galatasaray yeni seri peşinde! İşte Okan Buruk'un Corendon Alanyaspor maçı muhtemel 11'i

DEPLASMANIN KRALI

Fotomaç'ın haberine göre; Aslan, Süper Lig'de çıktığı son 24 deplasmanda mağlup olmadı.

Galatasaray yeni seri peşinde! İşte Okan Buruk'un Corendon Alanyaspor maçı muhtemel 11'i

Dış sahada son yenilgisini geçen sezonun 12. haftasında Hatayspor'a karşı yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında konuk olduğu 24 mücadeleden 21 galibiyet, 3 beraberlik çıkardı.

Galatasaray yeni seri peşinde! İşte Okan Buruk'un Corendon Alanyaspor maçı muhtemel 11'i

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul, Makouta, Fatih, Aliti, Yusuf, Richard, Vilhena, Janvier, Cordova, Hwang, Sporar

Galatasaray: Muslera, Frankowski, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Sara, Yunus, Morata, Osimhen

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