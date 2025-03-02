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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da İlkay Gündoğan gelişmesi! Gelecek sezon...

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da İlkay Gündoğan gelişmesi! Gelecek sezon...

Son dakika haberi: İlkay Gündoğan'ı kadrosuna katmak isteyen Galatasaray'a Pep Guardiola'dan kötü haber geldi. Manchester City'nin İspanyol teknik direktörü İlkay'ın geleceği hakkında konuştu. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2025 Pazar 09:49
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da İlkay Gündoğan gelişmesi! Gelecek sezon...

Son yıllarda kadrosuna kattığı dünya yıldızlarıyla ses getiren Galatasaray'ın yeni hedefi İlkay Gündoğan olmuştu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da İlkay Gündoğan gelişmesi! Gelecek sezon...

34 yaşındaki futbolcuya sarı kırmızılı formayı giydirmek isteyen yönetime kötü haber geldi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da İlkay Gündoğan gelişmesi! Gelecek sezon...

Manchester City teknik direktörü Guardiola'dan İlkay Gündoğan hakkında açıklama geldi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da İlkay Gündoğan gelişmesi! Gelecek sezon...

"İLKAY'A İHTİYACIMIZ OLACAK"

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, "Sanırım sözleşmesini 2026'ya kadar uzatacağız.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da İlkay Gündoğan gelişmesi! Gelecek sezon...

İlkay ve Bernardo Silva gibi oyunculara ihtiyacımız olacak" ifadelerini kullandı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da İlkay Gündoğan gelişmesi! Gelecek sezon...

Yıldız oyuncu bu sezon M. City formasıyla çıktığı 24 lig maçında 2 asist yaptı.

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