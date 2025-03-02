TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da İlkay Gündoğan gelişmesi! Gelecek sezon...
Son dakika haberi: İlkay Gündoğan'ı kadrosuna katmak isteyen Galatasaray'a Pep Guardiola'dan kötü haber geldi. Manchester City'nin İspanyol teknik direktörü İlkay'ın geleceği hakkında konuştu. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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"İLKAY'A İHTİYACIMIZ OLACAK"
Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, "Sanırım sözleşmesini 2026'ya kadar uzatacağız.
İlkay ve Bernardo Silva gibi oyunculara ihtiyacımız olacak" ifadelerini kullandı.
Yıldız oyuncu bu sezon M. City formasıyla çıktığı 24 lig maçında 2 asist yaptı.
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