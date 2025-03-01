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Haberler Galatasaray Buruk yalnız değildir

Buruk yalnız değildir

Son günlerde eleştirilen Okan Buruk'a Galatasaray Düşünce Derneği'nden destek geldi. İşte o açıklama: "Galatasaray'ın evladı, futbolcu ve teknik direktör olarak tarihimize adını altın harflerle yazdıran Okan Buruk, görevde olduğu süre boyunca Galatasaray'ı şampiyon yapmış, kazandığı kupalarla camiamıza büyük zaferler yaşatmış ve şimdi de beşinci yıldıza ve 25. şampiyonluğa yürümektedir. Son dönemde kendisine yönelik belli odaklar tarafından yürütülen sistematik itibarsızlaştırma çabalarını büyük bir üzüntüyle takip ediyoruz. Ancak bilinmelidir ki, Galatasaray camiası bu oyunlara gelmez, değerlerine sahip çıkmaktan asla vazgeçmez! Okan Buruk yalnız değildir! Kenetlenmeye devam ediyoruz, hedefimiz belli: 5. yıldız, 25. şampiyonluk ve daha nice zaferler!"

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2025 Cumartesi 06:50
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Buruk yalnız değildir
Son günlerde eleştirilen Okan Buruk'a Galatasaray Düşünce Derneği'nden destek geldi. İşte o açıklama: "Galatasaray'ın evladı, futbolcu ve teknik direktör olarak tarihimize adını altın harflerle yazdıran Okan Buruk, görevde olduğu süre boyunca Galatasaray'ı şampiyon yapmış, kazandığı kupalarla camiamıza büyük zaferler yaşatmış ve şimdi de beşinci yıldıza ve 25. şampiyonluğa yürümektedir. Son dönemde kendisine yönelik belli odaklar tarafından yürütülen sistematik itibarsızlaştırma çabalarını büyük bir üzüntüyle takip ediyoruz. Ancak bilinmelidir ki, Galatasaray camiası bu oyunlara gelmez, değerlerine sahip çıkmaktan asla vazgeçmez! Okan Buruk yalnız değildir! Kenetlenmeye devam ediyoruz, hedefimiz belli: 5. yıldız, 25. şampiyonluk ve daha nice zaferler!"
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