GALATASARAY HABERLERİ - Transferde flaş gelişme: Osimhen'e karşılık Rasmus Hojlund...
Avrupa devleri, Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen'i kadrosuna katmak için fırsat kolluyor. Sarı kırmızılılara kiralık gelen ve performansıyla adından söz ettiren dünyaca ünlü yıldız oyuncu için Manchester United'ın takas teklifinden bulunacağı öğrenildi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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Bu takımlar arasından en ciddi girişimlerde bulunan ekip ise Manchester United'dı.
Calciomercato'da yer alan habere göre; Premier Lig devinin, yeni sezon öncesi Napoli'ye yapacağı teklif ortaya çıktı.
Manchester United'ın, Osimhen için 40 milyon Euro bonservis ücreti ve Rasmus Hojlund'u Napoli'ye teklif etmeyi planladığı belirtildi.
ManU'nun, Hojlund'un performansından memnun olmadığı Danimarkalı golcüyü elden çıkarmak istediği aktarıldı.
Bu noktada İngiliz temsilcisinin; Hojlund'u, Osimhen transferinde kullanabileceği ifade edildi.
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