  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ - Transferde flaş gelişme: Osimhen'e karşılık Rasmus Hojlund...

GALATASARAY HABERLERİ - Transferde flaş gelişme: Osimhen'e karşılık Rasmus Hojlund...

Avrupa devleri, Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen'i kadrosuna katmak için fırsat kolluyor. Sarı kırmızılılara kiralık gelen ve performansıyla adından söz ettiren dünyaca ünlü yıldız oyuncu için Manchester United'ın takas teklifinden bulunacağı öğrenildi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2025 Cuma 10:29
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
GALATASARAY HABERLERİ - Transferde flaş gelişme: Osimhen'e karşılık Rasmus Hojlund...

Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı golcü Victor Osimhen ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Transferde flaş gelişme: Osimhen'e karşılık Rasmus Hojlund...

26 yaşındaki forvetin yeni sezonda hangi kulübün formasını giyeceği büyük merak konusu olmuştu.

GALATASARAY HABERLERİ - Transferde flaş gelişme: Osimhen'e karşılık Rasmus Hojlund...

Özellikle Avrupa'dan birçok takım, Osimhen transferi için kolları sıvamıştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Transferde flaş gelişme: Osimhen'e karşılık Rasmus Hojlund...

Bu takımlar arasından en ciddi girişimlerde bulunan ekip ise Manchester United'dı.

GALATASARAY HABERLERİ - Transferde flaş gelişme: Osimhen'e karşılık Rasmus Hojlund...

Calciomercato'da yer alan habere göre; Premier Lig devinin, yeni sezon öncesi Napoli'ye yapacağı teklif ortaya çıktı.

GALATASARAY HABERLERİ - Transferde flaş gelişme: Osimhen'e karşılık Rasmus Hojlund...

Manchester United'ın, Osimhen için 40 milyon Euro bonservis ücreti ve Rasmus Hojlund'u Napoli'ye teklif etmeyi planladığı belirtildi.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'da şaşırtan ayrılık! Geldiği gibi gidiyor G.Saray'da şaşırtan ayrılık! Geldiği gibi gidiyor 09:20
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi ne zaman? 08:57
"Almanya'da nasıl oynamış?" "Almanya'da nasıl oynamış?" 08:50
"Dalgakıran oldu" "Dalgakıran oldu" 08:45
Bugünkü maçlar 28 Şubat 2025 Bugünkü maçlar 28 Şubat 2025 08:27
Mourinho hangi maçlarda cezalı? Mourinho hangi maçlarda cezalı? 01:13
Daha Eski
PFDK kararları açıklandı! Mourinho ve Buruk'un cezası... PFDK kararları açıklandı! Mourinho ve Buruk'un cezası... 01:13
Buruk: Bizim için en büyük korku... Buruk: Bizim için en büyük korku... 01:13
F.Bahçe Beko deplasmanda kayıp! F.Bahçe Beko deplasmanda kayıp! 01:13
G.Saray çeyrek finalde! G.Saray çeyrek finalde! 01:13
Türkiye Kupası'nın çeyrek finalinde derbi var! Türkiye Kupası'nın çeyrek finalinde derbi var! 01:13
F.Bahçe'de hedef 20'lik sol bek! F.Bahçe'de hedef 20'lik sol bek! 01:13