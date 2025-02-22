TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Fernando Muslera'nın yerine 1 numaralı aday belli oldu!
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da Fernando Muslera'nın alternatifi için çalışmalar sürüyor. Sarı-kırmızılılarda son olarak gündeme yıldız isimler gelirken Uruguaylı file bekçisinin yerine 1 numaralı aday belli oldu. İşte detaylar...
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Cimbom'un listesindeki tek yerli kaleci ise Berke Özer.
Eyüp'teki performansıyla dikkat çeken 24 yaşında, 1.91 metre boyundaki Berke'nin G.Saray'a transfer olma ihtimali düşük değil.
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