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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Fernando Muslera'nın yerine 1 numaralı aday belli oldu!

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Fernando Muslera'nın yerine 1 numaralı aday belli oldu!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da Fernando Muslera'nın alternatifi için çalışmalar sürüyor. Sarı-kırmızılılarda son olarak gündeme yıldız isimler gelirken Uruguaylı file bekçisinin yerine 1 numaralı aday belli oldu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2025 Cumartesi 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Fernando Muslera'nın yerine 1 numaralı aday belli oldu!

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Fernando Muslera'nın yerine çok kaliteli bir kaleci arayan Galatasaray üç isim üzerinde yoğunlaştı. Lyon'un 27 yaşındaki Brezilyalı file bekçisi Lucas Perri, listenin ilk sırasında yer alıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Fernando Muslera'nın yerine 1 numaralı aday belli oldu!

Perri'nin öne çıkmasının önemli nedenlerinden biri ise Taffarel'in referans olması. Aslan 1.97 metre boyundaki Perri'nin menajeriyle geçtiğimiz günlerde görüşmüştü.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Fernando Muslera'nın yerine 1 numaralı aday belli oldu!

Cimbom, Olympiakos'un 22 yaşındaki kalecisi Konstantinos Tzolakis'i de yakın markajda tutuyor. Sözleşmesi 2027'de bitecek ve piyasa değeri yaklaşık 6 milyon euro olan Yunan file bekçisi G.Saray'a gelmeye hazır.

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