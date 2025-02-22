TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Fernando Muslera'nın yerine 1 numaralı aday belli oldu!

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Fernando Muslera'nın yerine çok kaliteli bir kaleci arayan Galatasaray üç isim üzerinde yoğunlaştı. Lyon'un 27 yaşındaki Brezilyalı file bekçisi Lucas Perri, listenin ilk sırasında yer alıyor.

Perri'nin öne çıkmasının önemli nedenlerinden biri ise Taffarel'in referans olması. Aslan 1.97 metre boyundaki Perri'nin menajeriyle geçtiğimiz günlerde görüşmüştü.