  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERİ | Victor Osimhen hayran bıraktı! En-Nesyri'yi solladı

GALATASARAY HABERİ | Victor Osimhen hayran bıraktı! En-Nesyri'yi solladı

Ara transfer döneminde Manchester United, Juventus, Chelsea gibi dev takımları geri çeviren Victor Osimhen, Çaykur Rizespor maçındaki performansı ile taraftarları bir kere daha kendine aşık etti. Nijeryalı golcü ayrıca derbi öncesi En-Nesyri'yi solladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2025 Çarşamba 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
GALATASARAY HABERİ | Victor Osimhen hayran bıraktı! En-Nesyri'yi solladı

HABERİ
SESLİ DİNLE

00:05 00:10
1x
Tüm Sesli Haberler

Cimbom, belki de sezonun en kritik virajlarından birisini Rize'de 3 puanla dönerken, Victor Osimhen müthiş futbolu ile gündeme oturdu. 75 milyon Euro'luk opsiyonu nedeniyle sezon sonunda takımdan ayrılması yüksek ihtimal olan Nijeryalı yıldız buna rağmen gösterdiği müthiş aidiyetle gönülleri fethediyor.

GÖRÜŞME BİLE YAPMADI

Takvim'de yer alan habere göre devre arasında Manchester United, Chelsea ve Juventus'tan gelen teklifleri, "Galatasaray'a söz verdim. Sezon bitmeden bir yere gitmem" diyerek geri çeviren, hatta bu kulüplerle görüşme yapmayı bile kabul etmeyen Osimhen, Rize'de belki de sezonun en kritik gollerine imza attı.

EN NESYRI'Nİ SOLLADI

86. dakikada takımına 3 puanı getiren yıldız futbolcu bu sezon Süper Lig'de 14 gole ulaştı. Üstelik Osimhen bu gollerle Galatasaray'a tam 16 puan getirerek tek başına takımını ligin zirvesine taşıdı. Süper Lig'in en iyisi Bu alanda Youssef En Nesyri'nin önünde ligin en iyisi olan Victor Osimhen'in gol sevincinde bağırmaktan sesinin kısılması, Sarı-Kırmızılı renklere olan sevgisini herkese bir kez daha gösterdi. Maç sonunda tribünlere giderek üçlü çektiren ve müthiş bir sevinç yaşayan Nijeryalı futbolcu, Alkmaar ve Fenerbahçe maçlarında da takımının en büyük kozu olacak.

REKLAM - Türk Telekom
Benfica Kerem ve Orkun'la turladı!
DİĞER
Son dakika haberi: Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü attı, Benfica turladı!
Fitne ateşi
G.Saray'dan hücuma scout transferi!
İspanya'dan sürpriz Arda Güler iddiası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Benfica Kerem ve Orkun'la turladı! Benfica Kerem ve Orkun'la turladı! 01:20
Trabzonspor ayrılığı açıkladı! Trabzonspor ayrılığı açıkladı! 01:20
İspanya'dan sürpriz Arda Güler iddiası! İspanya'dan sürpriz Arda Güler iddiası! 01:20
Derbi için skor verdi! Derbi için skor verdi! 01:20
F.Bahçe'ye 3 müjde birden! Derbiye yetişecekler F.Bahçe'ye 3 müjde birden! Derbiye yetişecekler 01:20
Şampiyonluk oranları güncellendi! F.Bahçe ve G.Saray... Şampiyonluk oranları güncellendi! F.Bahçe ve G.Saray... 01:20
Daha Eski
Beşiktaş'ta Solskjaer etkisi! Yönetiminde 3 isim... Beşiktaş'ta Solskjaer etkisi! Yönetiminde 3 isim... 01:20
Özbek'ten sert sözler! "Ahlaksızlaşan rakibimiz..." Özbek'ten sert sözler! "Ahlaksızlaşan rakibimiz..." 01:20
Gabriel Paulista antrenmanlara başladı! Gabriel Paulista antrenmanlara başladı! 01:20
ManU Osimhen transferinde çıkmaza girdi! ManU Osimhen transferinde çıkmaza girdi! 01:20
F.Bahçe'den Vlahovic bombası! Mourinho ısrarla istiyor F.Bahçe'den Vlahovic bombası! Mourinho ısrarla istiyor 01:20
Türkoğlu'ndan F.Bahçe açıklaması! "Bu tutum devam ederse..." Türkoğlu'ndan F.Bahçe açıklaması! "Bu tutum devam ederse..." 01:20