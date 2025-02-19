GALATASARAY HABERİ | Victor Osimhen hayran bıraktı! En-Nesyri'yi solladı

Cimbom, belki de sezonun en kritik virajlarından birisini Rize'de 3 puanla dönerken, Victor Osimhen müthiş futbolu ile gündeme oturdu. 75 milyon Euro'luk opsiyonu nedeniyle sezon sonunda takımdan ayrılması yüksek ihtimal olan Nijeryalı yıldız buna rağmen gösterdiği müthiş aidiyetle gönülleri fethediyor.

GÖRÜŞME BİLE YAPMADI

Takvim'de yer alan habere göre devre arasında Manchester United, Chelsea ve Juventus'tan gelen teklifleri, "Galatasaray'a söz verdim. Sezon bitmeden bir yere gitmem" diyerek geri çeviren, hatta bu kulüplerle görüşme yapmayı bile kabul etmeyen Osimhen, Rize'de belki de sezonun en kritik gollerine imza attı.

EN NESYRI'Nİ SOLLADI

86. dakikada takımına 3 puanı getiren yıldız futbolcu bu sezon Süper Lig'de 14 gole ulaştı. Üstelik Osimhen bu gollerle Galatasaray'a tam 16 puan getirerek tek başına takımını ligin zirvesine taşıdı. Süper Lig'in en iyisi Bu alanda Youssef En Nesyri'nin önünde ligin en iyisi olan Victor Osimhen'in gol sevincinde bağırmaktan sesinin kısılması, Sarı-Kırmızılı renklere olan sevgisini herkese bir kez daha gösterdi. Maç sonunda tribünlere giderek üçlü çektiren ve müthiş bir sevinç yaşayan Nijeryalı futbolcu, Alkmaar ve Fenerbahçe maçlarında da takımının en büyük kozu olacak.