Çok yönlü plan

Galatasaray sağ bek transferinde çalışmalarını yoğunlaştırdı. Przemyslaw Frankowski konusunda hem oyuncuyla hem de Lens'le anlaşma sağlayan sarı-kırmızılılar, bu transfer mesaisinde önemli bir konuyu referans aldı. Esas mevkii sağ bek olan Polonyalı yıldız, buna karşın sağ kanat, sol kanat ve sol bekte de görev yapabiliyor. Bu yönüyle Sallai'yi andıran Frankowski, Okan Buruk için de önemli bir referans oluşturuyor.

Ağustos 2021'de ABD'nin Chicago takımından Fransız ekibi Lens'e transfer olan Przemyslaw Frankowski, son 3.5 yılda 141 resmi maçta oynayarak istikrarlı bir görüntü çizdi. 29 yaşındaki sağ bek, aynı zamanda 20 gol atıp, 14 asist yaparak skor katkısı da verdi.

Polonya Milli Takım'ında da düzenli olarak şans bulan deneyimli yıldız, 47 kez ülkesinin formasını giyerken 3 gol attı, 6 asist yaptı. 4'lü sistemde rahatlıkla oynayabilen Frankowski'nin 3'lü sisteme de uygun olduğu aktarıldı.

ARADAKİ FARK KAPANIYOR

Przemyslaw Frankowski'de fark kapanıyor. Aslan'a gelmek isteyen Polonyalı oyuncu, sakatlık riski yüzünden Nice maçı kadrosundan çıkmak istedi. Lens, 10 milyon euro olarak istedi. 5 milyon euroyla başlayan Galatasaray, 7 milyon euroya kadar çıktı. Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukçu'nun oyuncuyla hafta içi İstanbul'a gelmesi amaçlanıyor.