Galatasaray Eren Elmalı transferinde mutlu sona ulaştı! İşte ödenecek rakam
Galatasaray, fiyat yükseltti ve milli yıldızla mutlu sona ulaştı. Teklif yükselten sarı kırmızılı yönetim, Trabzonspor ile el sıkıştı ve Eren Elmalı transferini tamamladı. İşte detaylar...
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TAKIMA DAHİL OLACAK
Bir sure beklemeye gecen G.Saray yonetimi, dun teklifini yukseltme kararı aldı. Bordomavili ekibin talep ettiği 5 milyon Euro'yu vermeyi kabul eden sarıkırmızılılar, Eren Elmalı'da mutlu sona ulaştı.
Taraflar odeme planı konusunda son goruşmelerini gercekleştirirken, milli oyuncuyla da her konuda anlaşmaya varıldı.
Eren ile 3.5 yıllık sozleşme imzalanacağı oğrenilirken 24 yaşındaki başarılı sol bekin en kısa surede takıma katılması bekleniyor.
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