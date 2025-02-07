Galatasaray Eren Elmalı transferinde mutlu sona ulaştı! İşte ödenecek rakam

Galatasaray'da transfer donemi son günlerde oldukça hareketli geçiyor.İlk olarak Ahmed Kutucu ile anlaşan sarı-kırmızılılar, ardından Morata ve Lemina'ya imza attırdı.

Dün Cuesta'yı da İstanbul'a getiren G.Saray'ın 5. transferi ise Trabzonspor'un milli oyuncusu Eren Elmalı oldu.