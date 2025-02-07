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Haberler Galatasaray Galatasaray Eren Elmalı transferinde mutlu sona ulaştı! İşte ödenecek rakam

Galatasaray Eren Elmalı transferinde mutlu sona ulaştı! İşte ödenecek rakam

Galatasaray, fiyat yükseltti ve milli yıldızla mutlu sona ulaştı. Teklif yükselten sarı kırmızılı yönetim, Trabzonspor ile el sıkıştı ve Eren Elmalı transferini tamamladı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2025 Cuma 06:50
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Galatasaray Eren Elmalı transferinde mutlu sona ulaştı! İşte ödenecek rakam

Galatasaray'da transfer donemi son günlerde oldukça hareketli geçiyor.İlk olarak Ahmed Kutucu ile anlaşan sarı-kırmızılılar, ardından Morata ve Lemina'ya imza attırdı.

Galatasaray Eren Elmalı transferinde mutlu sona ulaştı! İşte ödenecek rakam

Dün Cuesta'yı da İstanbul'a getiren G.Saray'ın 5. transferi ise Trabzonspor'un milli oyuncusu Eren Elmalı oldu.

Galatasaray Eren Elmalı transferinde mutlu sona ulaştı! İşte ödenecek rakam

Daha önce 4 milyon Euro'luk bir teklifle Karadeniz ekibinin kapısını çalan sarı-kırmızılılar, orta noktada buluşamamıştı. Hem ödeme planı hem de 4 milyon Euro, Trabzonspor için yeterli görülmemişti.

Galatasaray Eren Elmalı transferinde mutlu sona ulaştı! İşte ödenecek rakam

TAKIMA DAHİL OLACAK
Bir sure beklemeye gecen G.Saray yonetimi, dun teklifini yukseltme kararı aldı. Bordomavili ekibin talep ettiği 5 milyon Euro'yu vermeyi kabul eden sarıkırmızılılar, Eren Elmalı'da mutlu sona ulaştı.

Galatasaray Eren Elmalı transferinde mutlu sona ulaştı! İşte ödenecek rakam

Taraflar odeme planı konusunda son goruşmelerini gercekleştirirken, milli oyuncuyla da her konuda anlaşmaya varıldı.

Galatasaray Eren Elmalı transferinde mutlu sona ulaştı! İşte ödenecek rakam

Eren ile 3.5 yıllık sozleşme imzalanacağı oğrenilirken 24 yaşındaki başarılı sol bekin en kısa surede takıma katılması bekleniyor.

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