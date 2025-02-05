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Haberler Galatasaray Yarım kalan hikaye

Yarım kalan hikaye

Mario Lemina, 5 sene sonra Galatasaray'a geri dönüyor. Gabonlu orta saha, 2019-20 sezonunda giydiği sarı-kırmızılı formaya yeniden kavuşmak için ilk andan itibaren transferin olumlu sonuçlanması için çabaladı, yarım kalan hikayeyi tamamlamak istedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2025 Çarşamba 06:50
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Yarım kalan hikaye

Ara transfer döneminde Alvaro Morata hamlesiyle dünyada ses getiren Galatasaray, orta sahayı da Mario Lemina ile güçlendirdi. 2019-2020 sezonunda sarı-kırmızılı formayı giyen Lemina, 5 yıllık ayrılığın ardından yeniden geri dönüyor. Transferin perde arkasında da ilginç bir durum ortaya çıktı. Gabonlu orta saha eski kulübü Galatasaray'ın ilgisini duyduğu anda bu transferin oluşabilmesi için çaba sarf etti. 31 yaşındaki futbolcu, Wolverhampton'da göreve başlayan yeni teknik direktör Vitor Pereira'ya da bu konuyu iletti.

ŞAMPİYONLUK HEDEFİ

Vitor Pereira da Lemina'nın gidişine onay verdi. 2019-20 sezonunda zaman zaman sakatlıklar zaman zaman da formsuzluk nedeniyle tam verim sağlayamayan yıldız orta saha, yarım kalan hikayesini tamamlamak istiyor. Forma giydiği sezon araya pandemi döneminin de girmesiyle şampiyonluğu kaçıran Galatasaray'a bu kez şampiyonluğu kazanma hedefiyle gelecek Lemina, Okan Buruk'un kendisine gösterdiği ilgiden de çok memnun kaldı. Gabonlu oyuncu, 2019-2020 sezonunda toplam 28 resmi maçta süre aldı, 1 gol kaydetti.

ORTA SAHA RAHATLAYACAK

Mario Lemina Galatasaray'ın orta sahasına hem güç katacak hem de teknik heyetin elini güçlendirecek. Gabonlu yıldız, orta sahada Lucas Torreira ve Gabriel Sara'ya direkt alternatif olacak.

AL SHABAB DA İSTEDİ

Ocak ayı transfer döneminde birçok kulüpten önemli teklifler alan Mario Lemina, Galatasaray'ı her zaman ön planda tuttu. Fatih Terim'in çalıştırdığı Suudi Arabistan ekibi Al Shabab da Lemina'yı çok istiyordu. Fatih Terim, 2019-2020 sezonunda Gabonlu yıldızla Galatasaray'da çalışmıştı.

FİZİK OLARAK HAZIR

Wolverhampton'dan opsiyonuyla beraber kiralanması sağlanan Mario Lemina'nın maç eksiği bulunmuyor. Bu sezon Premier Lig ve Lig Kupası'nda 19 maça çıkan Lemina, 1 gol atarken 3 asist yaptı ve bin 434 dakika sahada kaldı.

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