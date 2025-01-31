LİGDE 9-16, 17-24'LE EŞLEŞECEK

PLAYOFF'TA, ligi 9-16'da bitirenlerle 17-24 arasındaki takımlar eşleşir. İlk maçlar 17-24 arasındaki takımların sahasında oynanır. Son 16'da, play-off kazananı 8 takım ile ilk 8'de bitirenler eşleşir. İlk maçlar play-off kazananı takımların sahasında oynanır.

UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turu kura çekimi bugün gerçekleştirilecek. Bu sezon 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki turnuvasında son 16 playoff turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapılacak. Şampiyonlar Ligi kuraları saat 14.00'te, Avrupa Ligi kuraları ise 15.00'te çekilecek. Temsilcilerimiz, çift maçlı elemelerde son 16 turuna çıkmaya çalışacak. Play-off turu maçları, 13 ve 20 Şubat tarihlerinde oynanacak. UEFA Avrupa Ligi'nde dev final, 21 Mayıs'ta İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı'nda gerçekleştirilecek.