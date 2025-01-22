Bülent Timurlenk Galatasaray - Dinamo Kiev maçını yorumladı

G.Saray'ın kornerden golü bulduğu ilk 10 dakikalık dilimden sonra D.Kiev ayağa paslarla çok iyi çıktı. Ev sahibinden çok daha isabetli ve pozisyon almasını bilen oyunlarına Abdülkerim'in golü darbe vursa da vazgeçmediler. Osimhen'in atletizmi, takım arkadaşlarının elbette önünde ve her ofsaytta kaldığında ya ona geç top atan bir G.Saray ya da kontrolsüz çıkan bir Osimhen izledik. Barış'ın VAR'dan dönen kırmızısı ve penaltı olmasa Okan Buruk ilk mağlubiyetini alabilirdi.