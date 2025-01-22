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Haberler Galatasaray Bülent Timurlenk Galatasaray - Dinamo Kiev maçını yorumladı

Bülent Timurlenk Galatasaray - Dinamo Kiev maçını yorumladı

Son dakika spor haberleri... UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kaldı. Sabah Gazetesi yazarı Bülent Timurlenk, kritik mücadeleyi çarpıcı ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazı...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2025 Çarşamba 09:36
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Bülent Timurlenk Galatasaray - Dinamo Kiev maçını yorumladı

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Dinamo Kiev ile karşı karşıya geldi.

Bülent Timurlenk Galatasaray - Dinamo Kiev maçını yorumladı

Sarı-kırmızılılar, 53. dakikada 3-1 öne geçtiği karşılaşmada Ukrayna temsilcisinin gollerine engel olamadı ve maçtan 3-3 beraberlikle ayrıldı.

Bülent Timurlenk Galatasaray - Dinamo Kiev maçını yorumladı

Galatasaray'ın gollerini 6. dakikada Davinson Sanchez, 21. dakikada Abdülkerim Bardakcı ve 53. dakikada Victor Osimhen (P) kaydederken; Dinamo Kiev'in gollerini ise 44. dakikada Vladyslav Kanat, 68. ve 81. dakikalarda Andriy Yarmolenko kaydetti.

Bülent Timurlenk Galatasaray - Dinamo Kiev maçını yorumladı

Usta yazar Bülent Timurlenk, Galatasaray - Dinamo Kiev mücadelesini Sabah Gazetesi'ndeki köşesinde değerlendirdi. İşte o yazı...

Bülent Timurlenk Galatasaray - Dinamo Kiev maçını yorumladı

BÜLENT TİMURLENK - YARMOLENKO'NUN TOKADI VAR!

"Hatay maçının ziyan olan ilk yarısında tek suçlu Berkan değildi elbette ama Sara'nın yokluğunda Buruk'un dün yine aynı pozisyonda ona şans verirken açıklaması "Ön alan baskısı için"di. Karşındaki 11'inde yabancı futbolcu olmayan, savaşın gölgesinde yaşayan ve Avrupa Ligi'nde 6 maçını kaybederken sadece bir gol atabilen Dinamo Kiev.

Bülent Timurlenk Galatasaray - Dinamo Kiev maçını yorumladı

G.Saray'ın kornerden golü bulduğu ilk 10 dakikalık dilimden sonra D.Kiev ayağa paslarla çok iyi çıktı. Ev sahibinden çok daha isabetli ve pozisyon almasını bilen oyunlarına Abdülkerim'in golü darbe vursa da vazgeçmediler. Osimhen'in atletizmi, takım arkadaşlarının elbette önünde ve her ofsaytta kaldığında ya ona geç top atan bir G.Saray ya da kontrolsüz çıkan bir Osimhen izledik. Barış'ın VAR'dan dönen kırmızısı ve penaltı olmasa Okan Buruk ilk mağlubiyetini alabilirdi.

Bülent Timurlenk Galatasaray - Dinamo Kiev maçını yorumladı

90 dakika sabrettiği Yunus'un derdi neyse odasına çağırıp sormalı, hiç oyuna girmeyen vücut dili bozuk Yunus'a da yönetim ne kontrat verecekse vermeli. Bu sezon iki hatta 3 farklı öne geçip de kazanamadığı maçlar arşivde taze dururken dün de bunlara bir yenisi eklendi.

Bülent Timurlenk Galatasaray - Dinamo Kiev maçını yorumladı

G.Saray yönetiminde demeçlerinden kibir ve olmamışlık akan Metin Öztürk ve UEFA Kupası-Bilbao pastasının önünde gülümseyerek poz veren İbrahim Hatipoğlu'nu sahneden çeksin Başkan Özbek. Bir Bilbao hayali varsa ortada eksiye koşan bir futbol gerçeği ve 36'lık usta Yarmolenko'nun tokadı var… Bir de dün kalesinde yediği hatalı gollerden sonra yuhalanan "efsane" Fernando Muslera…"

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