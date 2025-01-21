Türkiye kaçıncı sırada? İşte Beşiktaş'ın maçının ardından güncel ülke puanımız!
UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında temsilcimiz Beşiktaş sahasında Athletic Bilbao'yu 4-1 mağlup etti. İşte bu karşılaşmanın ardından güncel ülke puanımız...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2025 Salı 20:26 Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2025 Çarşamba 20:40
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İŞTE UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA SON DURUM:
1- İngiltere: 99.517
2- İtalya: 87.668
3- İspanya: 82.132
4- Almanya: 78.535
5- Fransa: 65.236
6- Hollanda: 60.233
7- Portekiz: 58.466
8- Belçika: 52.300
9- Çekya: 42.250
10- TÜRKİYE: 41.500
11- Norveç: 34.500
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