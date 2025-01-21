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Haberler Galatasaray Türkiye kaçıncı sırada? İşte Beşiktaş'ın maçının ardından güncel ülke puanımız!

Türkiye kaçıncı sırada? İşte Beşiktaş'ın maçının ardından güncel ülke puanımız!

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında temsilcimiz Beşiktaş sahasında Athletic Bilbao'yu 4-1 mağlup etti. İşte bu karşılaşmanın ardından güncel ülke puanımız...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2025 Salı 20:26 Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2025 Çarşamba 20:40
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Türkiye kaçıncı sırada? İşte Beşiktaş'ın maçının ardından güncel ülke puanımız!

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Ligin 7. haftasında temsilcimiz Beşiktaş sahasında A. Bilbao ile karşı karşıya geldi.

Türkiye kaçıncı sırada? İşte Beşiktaş'ın maçının ardından güncel ülke puanımız!

Siyah-beyazlı temsilcimiz rakibini 4-1 mağlup etti.

Türkiye kaçıncı sırada? İşte Beşiktaş'ın maçının ardından güncel ülke puanımız!

Bu maçın ardından UEFA ülke puanı sıralamasında son durum belli oldu.

Türkiye kaçıncı sırada? İşte Beşiktaş'ın maçının ardından güncel ülke puanımız!

İŞTE UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA SON DURUM:

1- İngiltere: 99.517

Türkiye kaçıncı sırada? İşte Beşiktaş'ın maçının ardından güncel ülke puanımız!

2- İtalya: 87.668

Türkiye kaçıncı sırada? İşte Beşiktaş'ın maçının ardından güncel ülke puanımız!

3- İspanya: 82.132

Türkiye kaçıncı sırada? İşte Beşiktaş'ın maçının ardından güncel ülke puanımız!

4- Almanya: 78.535

Türkiye kaçıncı sırada? İşte Beşiktaş'ın maçının ardından güncel ülke puanımız!

5- Fransa: 65.236

Türkiye kaçıncı sırada? İşte Beşiktaş'ın maçının ardından güncel ülke puanımız!

6- Hollanda: 60.233

Türkiye kaçıncı sırada? İşte Beşiktaş'ın maçının ardından güncel ülke puanımız!

7- Portekiz: 58.466

Türkiye kaçıncı sırada? İşte Beşiktaş'ın maçının ardından güncel ülke puanımız!

8- Belçika: 52.300

Türkiye kaçıncı sırada? İşte Beşiktaş'ın maçının ardından güncel ülke puanımız!

9- Çekya: 42.250

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