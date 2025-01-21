GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper Yılmaz'a dev teklif!
Son dakika haberi: Ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte Galatasaray'ın yıldız isimlerine teklifler gelmeye devam ediyor. Sarı kırmızılıların yıldız ismi Barış Alper Yılmaz gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin radarına girdi. İngiliz ekibi milli oyuncuya dev bir teklifte bulundu. İşte Galatasaray'ın transfer kararı... | GALATASARAY HABERLERİ
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Sarı kırmızılıların milli yıldızı bu sezon çıktığı 32 maçta 11 gol atarak takımına büyük katkı sağladı.
Birçok bölgede görev yapabilen ve A Milli Takım'ın değişmez ismi için Avrupa devleri sıraya girdi.
İNGİLİZLERDEN DEV TEKLİF
24 yaşındaki yıldız futbolcu için İngilitere Premier Lig ekibi West Ham United devreye girdi.
Hürriyet'te yer alan habere göre; İngiliz ekibi milli futbolcu için 25 milyon Euro'su garanti, 5 milyonu bonus olmak üzere 30 milyon Euro'luk bir teklif sundu.
G.SARAY'DAN TRANSFERE VETO
Süper Lig'de 25. şampiyonluk ve Avrupa'da finali hedefleyen Galatasaray'dan yıldız oyuncunun ayrılmasına izin çıkmadı.
West Ham United'ın teklifini geri çeviren sarı kırmızılı yönetimin 24 yaşındaki futbolcunun durumunun yaz transfer döneminde yeniden değerlendirilmesi bekleniyor.
2027 yılına kadar sözleşmesi devam eden Barış Alper Yılmaz'ın piyasa değeri 20 milyon Euro olarak gösteriliyor.
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