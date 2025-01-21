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Haberler Galatasaray GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper Yılmaz'a dev teklif!

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper Yılmaz'a dev teklif!

Son dakika haberi: Ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte Galatasaray'ın yıldız isimlerine teklifler gelmeye devam ediyor. Sarı kırmızılıların yıldız ismi Barış Alper Yılmaz gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin radarına girdi. İngiliz ekibi milli oyuncuya dev bir teklifte bulundu. İşte Galatasaray'ın transfer kararı... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2025 Salı 09:59
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GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper Yılmaz'a dev teklif!

Trendyol Süper Lig ve Avrupa'da yoluna dolu dizgin devam eden Galatasaray'da gözler transfere çevrildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper Yılmaz'a dev teklif!

Ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte Galatasaray'ın yıldız isimlerine teklifler gelmeye devam ediyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper Yılmaz'a dev teklif!

Bu isimlerin başında gösterdiği performansla adından söz ettiren Barış Alper Yılmaz geliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper Yılmaz'a dev teklif!

Sarı kırmızılıların milli yıldızı bu sezon çıktığı 32 maçta 11 gol atarak takımına büyük katkı sağladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper Yılmaz'a dev teklif!

Birçok bölgede görev yapabilen ve A Milli Takım'ın değişmez ismi için Avrupa devleri sıraya girdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper Yılmaz'a dev teklif!

İNGİLİZLERDEN DEV TEKLİF

24 yaşındaki yıldız futbolcu için İngilitere Premier Lig ekibi West Ham United devreye girdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper Yılmaz'a dev teklif!

Hürriyet'te yer alan habere göre; İngiliz ekibi milli futbolcu için 25 milyon Euro'su garanti, 5 milyonu bonus olmak üzere 30 milyon Euro'luk bir teklif sundu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper Yılmaz'a dev teklif!

G.SARAY'DAN TRANSFERE VETO

Süper Lig'de 25. şampiyonluk ve Avrupa'da finali hedefleyen Galatasaray'dan yıldız oyuncunun ayrılmasına izin çıkmadı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Barış Alper Yılmaz'a dev teklif!

West Ham United'ın teklifini geri çeviren sarı kırmızılı yönetimin 24 yaşındaki futbolcunun durumunun yaz transfer döneminde yeniden değerlendirilmesi bekleniyor.

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