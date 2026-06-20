Borussia Dortmund'un golcüsü Serhou Guirassy'yi çok isteyen ve görüşen yönetim, Mateta'yı da transferde B planı olarak belirledi.

İSMAİL KARTAL'DAN OLUMLU RAPOR 2025-26 sezonunda İngiliz kulübü Crystal Palace'la UEFA Konferans Ligi'ni kazanan Mateta, 12 maçta 2 gol ve 3 asistle oynadı. Premier Lig'de de 32 karşılaşmada 12 gol kaydeden Fransız yıldızın, takımıyla Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.