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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe İsmail Kartal'dan Jean-Philippe Mateta'ya yeşil ışık!

İsmail Kartal'dan Jean-Philippe Mateta'ya yeşil ışık!

Vedat Muriqi'yi açıklayan Fenerbahçe, golcü takviyesinde Serhou Guirassy'nin ardından Crystal Palace'ın yıldızı Jean-Philippe Mateta'yı da listesine ekledi. 28 yaşındaki Fransız forvete İsmail Kartal'dan da olumlu rapor geldi. İşte transferde yaşanan sıcak gelişmeler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2026 06:50
İsmail Kartal'dan Jean-Philippe Mateta'ya yeşil ışık!

Fenerbahçe'de teknik direktör konusunun çözüme kavuşmasından sonra transferlere hız verildi. Forvet hattına Vedat Muriç'in ardından bir takviye daha yapacak olan sarı-lacivertlilerde alternatifler artıyor.

İsmail Kartal'dan Jean-Philippe Mateta'ya yeşil ışık!

Transfer listesine son olarak Crystal Palace'ın yıldızı Jean-Philippe Mateta dahil edildi.

İsmail Kartal'dan Jean-Philippe Mateta'ya yeşil ışık!

Daha önce de Fenerbahçe'nin gündemine gelen 28 yaşındaki golcü futbolcu için yeniden bir çalışma başlatılması planlanıyor.

İsmail Kartal'dan Jean-Philippe Mateta'ya yeşil ışık!

Borussia Dortmund'un golcüsü Serhou Guirassy'yi çok isteyen ve görüşen yönetim, Mateta'yı da transferde B planı olarak belirledi.

İsmail Kartal'dan Jean-Philippe Mateta'ya yeşil ışık!

İSMAİL KARTAL'DAN OLUMLU RAPOR

2025-26 sezonunda İngiliz kulübü Crystal Palace'la UEFA Konferans Ligi'ni kazanan Mateta, 12 maçta 2 gol ve 3 asistle oynadı. Premier Lig'de de 32 karşılaşmada 12 gol kaydeden Fransız yıldızın, takımıyla Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

İsmail Kartal'dan Jean-Philippe Mateta'ya yeşil ışık!

Tecrübeli forvetin, teknik direktör Oliver Glasner'in ayrılmasından sonra Crystal Palace'a veda etmeye hazırlanıyor. Ayrıca kontratın bitmesine 1 sene kaldığı için de Premier Lig ekibinin yıldız golcünün satışına sıcak baktığı kaydedildi.

İsmail Kartal'dan Jean-Philippe Mateta'ya yeşil ışık!

Teknik Direktör İsmail Kartal'ın Mateta'yı beğendiği ve olumlu rapor verdiği dile getirildi.

İsmail Kartal'dan Jean-Philippe Mateta'ya yeşil ışık!

KONFERANS LİGİ'Nİ KAZANDI

Jean-Philippe Mateta, 2025-2026 sezonunda Crystal Palace ile UEFA Konferans Ligi'ni kazandı. İspanyol kulübü Rayo Vallecano ile oynanan finalde rakip fileleri de havalandıran 28 yaşındaki golcü, İngiliz ekibi Crystal Palace'a tarihinin en büyük başarılarından birini kazandırdı.

İsmail Kartal'dan Jean-Philippe Mateta'ya yeşil ışık!

CRYSTAL PALACE TARİHİNE GEÇTİ

2022 yılından bu yana Crystal Palace'ta forma giyen Jean- Philippe Mateta, İngiliz kulübünde tarihe geçti. Crystal Palace'ın kulüp tarihinde kazandığı tüm tarihi başarılarda Fransız forvet başrol oynadı.

İsmail Kartal'dan Jean-Philippe Mateta'ya yeşil ışık!

28 yaşındaki futbolcu, İngiliz ekibiyle FA Kupası, UEFA Konferans Ligi ve Community Shield kazandı. Crystal Palace formasıyla 2022'den bu yana mücadele eden Jean- Philippe Mateta, 202 resmi maçta 62 gol attı ve 14 asist yaptı.

İşte İsmail Kartal'ın kadro raporu!
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