Galatasaray'da Nicolo Zaniolo gelişmesi! Kasayı dolduracak
Galatasaray'ın Udinese'ye kiralık olarak gönderdiği Nicolo Zaniolo'nun kariyerine hangi takımda devam edeceği henüz netlik kazanmadı. İtalyan temsilcisinin satın alma opsiyonunu devreye sokmamasının ardından Milan ve Juventus'un yıldız oyuncuyla ilgilendiği, hatta Udinese'nin teklifinin üzerine çıkabilecek bir teklif hazırlığında olduğu iddia edildi. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2026 06:50
26 yaşındaki hücum oyuncusunun geleceği ise şimdiden merak konusu oldu.
Bonservisi Galatasaray'da bulunan İtalyan futbolcuya Serie A'nın iki devi talip oldu.
Milan ve Juventus'un yıldız futbolcunun durumunu yakından takip ettiği belirtildi.
Her iki kulübün de transfer için yaklaşık 15 milyon euroyu gözden çıkardığı ifade edildi.
Galatasaray cephesi de oyuncunun geleceğine ilişkin gelişmeleri dikkatle izliyor.
Udinese'nin satın alma opsiyonunu kullanması halinde sarı-kırmızılı kulüp kasasına 10 milyon euro koyacaktı.
Zaniolo için önümüzdeki günlerde transfer görüşmelerinin hız kazanması bekleniyor.
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