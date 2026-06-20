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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'da Nicolo Zaniolo gelişmesi! Kasayı dolduracak

Galatasaray'da Nicolo Zaniolo gelişmesi! Kasayı dolduracak

Galatasaray'ın Udinese'ye kiralık olarak gönderdiği Nicolo Zaniolo'nun kariyerine hangi takımda devam edeceği henüz netlik kazanmadı. İtalyan temsilcisinin satın alma opsiyonunu devreye sokmamasının ardından Milan ve Juventus'un yıldız oyuncuyla ilgilendiği, hatta Udinese'nin teklifinin üzerine çıkabilecek bir teklif hazırlığında olduğu iddia edildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2026 06:50
Galatasaray'da Nicolo Zaniolo gelişmesi! Kasayı dolduracak

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon başında Udinese'ye kiraladığı Nicolo Zaniolo ile ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray'da Nicolo Zaniolo gelişmesi! Kasayı dolduracak

Takvim'de yer alan habere göre İtalyan ekibi, sözleşmede yer alan satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldı.

Galatasaray'da Nicolo Zaniolo gelişmesi! Kasayı dolduracak

Bu kararda taraflar arasında yaşanan maaş anlaşmazlığının etkili olduğu öne sürüldü.

Galatasaray'da Nicolo Zaniolo gelişmesi! Kasayı dolduracak

26 yaşındaki hücum oyuncusunun geleceği ise şimdiden merak konusu oldu.

Galatasaray'da Nicolo Zaniolo gelişmesi! Kasayı dolduracak

Bonservisi Galatasaray'da bulunan İtalyan futbolcuya Serie A'nın iki devi talip oldu.

Galatasaray'da Nicolo Zaniolo gelişmesi! Kasayı dolduracak

Milan ve Juventus'un yıldız futbolcunun durumunu yakından takip ettiği belirtildi.

Galatasaray'da Nicolo Zaniolo gelişmesi! Kasayı dolduracak

Her iki kulübün de transfer için yaklaşık 15 milyon euroyu gözden çıkardığı ifade edildi.

Galatasaray'da Nicolo Zaniolo gelişmesi! Kasayı dolduracak

Galatasaray cephesi de oyuncunun geleceğine ilişkin gelişmeleri dikkatle izliyor.

Galatasaray'da Nicolo Zaniolo gelişmesi! Kasayı dolduracak

Udinese'nin satın alma opsiyonunu kullanması halinde sarı-kırmızılı kulüp kasasına 10 milyon euro koyacaktı.

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