Galatasaray'dan flaş paylaşım! "Kötü hakemlere..."

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Atakaş Hatayspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Galatasaray, maçtaki hakem kararlarını eleştirdiği bir gönderi paylaştı.
Paylaşımda, "Bizce yerli veya yabancı hakem değil mesele; isyanımız Cihan Aydın ve Jan Boterberg gibi kötü hakemlere" ifadeleri yer aldı.
İŞTE O PAYLAŞIM
Bizce yerli veya yabancı hakem değil mesele ❗️ İsyanımız Cihan Aydın ve Jan Boterberg gibi "kötü" hakemlere ❗️ pic.twitter.com/2GzmYVIDTd— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) January 18, 2025