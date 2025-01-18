Galatasaray'dan flaş paylaşım! "Kötü hakemlere..."

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Atakaş Hatayspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Galatasaray, maçtaki hakem kararlarını eleştirdiği bir gönderi paylaştı.

Paylaşımda, "Bizce yerli veya yabancı hakem değil mesele; isyanımız Cihan Aydın ve Jan Boterberg gibi kötü hakemlere" ifadeleri yer aldı.

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