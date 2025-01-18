Spor yazarları Atakaş Hatayspor-Galatasaray maçını değerlendirdi

Osimhen'e de bu performansı ile 75 milyon euro verilmez. İyi düşünmek lazım. Hatayspor'un yeni hocası Murat Şahin'i de tebrik etmek lazım. Dersine çok iyi çalışmış. Dersine çalışmayan, maça motive olamayan Galatasaray ise hiç hesapta olmayan 2 puan kaybetti. Bu maçtan çıkarılacak çok dersler var! Okan hoca da bu dersleri mutlaka çıkaracaktır.

İlk yarıdaki statik oyun gitti rakibi bunaltan müthiş önde baskı ve oyun iştahı geldi. Bir maçta ancak bu kadar pozisyon yakalayabilirsin ve böyle bir maçı da sezonda ancak bir veya iki tane oynarsın. Batshuayi ile çift santrfor da galibiyeti getirmedi. Hakem Cihan Aydın oyunun ilk dakikasında kale arkasından atılan meşale dolayısıyla oyunu durdurması doğruydu. İlk faul düdüğü 18. dakikada Kaan'a çıkan sarıyla geldi. Calvo'nun ilk yarıyı sarısız tamamlaması mucize. Osimhen'in ilk yarı ve 2. yarıda attığı goller açık ofsayt, iptaller doğru.