Zaha'ya MLS'ten sürpriz talip: Messi'ye rakip olacak!

LYON'DA BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI Bu sezon Lyon formasıyla yalnızca altı maça çıkabilen Zaha, istediği süreleri bulamadığı için farklı bir kulüp arayışına girdi.

Lyon ile olan kiralık anlaşması ise ABD'ye transfer olmasının önünde bir engel teşkil etmiyor.