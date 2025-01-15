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Haberler Galatasaray Zaha'ya MLS'ten sürpriz talip: Messi'ye rakip olacak!

Zaha'ya MLS'ten sürpriz talip: Messi'ye rakip olacak!

Son dakika Galatasaray transfer haberi | Galatasaray'ın Lyon'a kiraladığı tecrübeli hücum oyuncusu Wilfried Zaha, kariyerinde yeni bir döneme adım atmaya hazırlanıyor. İngiliz basınından Daily Mail'in verdiği bilgiye göre, 32 yaşındaki futbolcu Ocak ayında Major League Soccer (MLS) kulüplerinden Charlotte'a transfer olmayı hedefliyor. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2025 Çarşamba 20:37
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Wilfried Zaha ABD yolunda: Messi'ye rakip olacak!

Galatasaray'ın Lyon'a kiraladığı deneyimli hücum oyuncusu Wilfried Zaha, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.

Wilfried Zaha ABD yolunda: Messi'ye rakip olacak!

İngiliz basınından Daily Mail'in haberine göre, 32 yaşındaki futbolcu Ocak ayında Major League Soccer (MLS) ekiplerinden Charlotte'a transfer olmayı planlıyor.

Wilfried Zaha ABD yolunda: Messi'ye rakip olacak!

Zaha, bu hamleyle hem kariyerini yeniden canlandırmayı hem de ABD futbol sahnesine damga vurmayı hedefliyor.

Wilfried Zaha ABD yolunda: Messi'ye rakip olacak!

LYON'DA BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Bu sezon Lyon formasıyla yalnızca altı maça çıkabilen Zaha, istediği süreleri bulamadığı için farklı bir kulüp arayışına girdi.

Wilfried Zaha ABD yolunda: Messi'ye rakip olacak!

Lyon ile olan kiralık anlaşması ise ABD'ye transfer olmasının önünde bir engel teşkil etmiyor.

Wilfried Zaha ABD yolunda: Messi'ye rakip olacak!

FIFA'NIN TRANSFER KURALLARINDAKİ AYRINTI

FIFA'nın transfer düzenlemelerine göre, bir futbolcu aynı sezon içinde sadece iki farklı kulüpte forma giyebiliyor.

Wilfried Zaha ABD yolunda: Messi'ye rakip olacak!

Ancak bu kuralın önemli bir istisnası bulunuyor: Yaz/sonbahar ve kış/ilkbahar başlangıçlı sezonlar arasında transfer yapan oyuncular, bir sezonda üçüncü kulüpte resmi maçlara çıkabiliyor.

Wilfried Zaha ABD yolunda: Messi'ye rakip olacak!

Bu durum MLS sezonunun Şubat ayında başlaması nedeniyle Zaha için bir fırsat yaratıyor.

Wilfried Zaha ABD yolunda: Messi'ye rakip olacak!

GALATASARAY'DAN YEŞİL IŞIK

Galatasaray yönetiminin Zaha'nın yıllık 4,45 milyon euroluk maaşıyla ilgili bir anlaşmaya varılması koşuluyla bu transfere engel olmayacağı belirtildi.

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