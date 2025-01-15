Zaha'ya MLS'ten sürpriz talip: Messi'ye rakip olacak!
Son dakika Galatasaray transfer haberi | Galatasaray'ın Lyon'a kiraladığı tecrübeli hücum oyuncusu Wilfried Zaha, kariyerinde yeni bir döneme adım atmaya hazırlanıyor. İngiliz basınından Daily Mail'in verdiği bilgiye göre, 32 yaşındaki futbolcu Ocak ayında Major League Soccer (MLS) kulüplerinden Charlotte'a transfer olmayı hedefliyor. İşte detaylar... (GS spor haberleri)
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LYON'DA BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI
Bu sezon Lyon formasıyla yalnızca altı maça çıkabilen Zaha, istediği süreleri bulamadığı için farklı bir kulüp arayışına girdi.
Lyon ile olan kiralık anlaşması ise ABD'ye transfer olmasının önünde bir engel teşkil etmiyor.
FIFA'NIN TRANSFER KURALLARINDAKİ AYRINTI
FIFA'nın transfer düzenlemelerine göre, bir futbolcu aynı sezon içinde sadece iki farklı kulüpte forma giyebiliyor.
Ancak bu kuralın önemli bir istisnası bulunuyor: Yaz/sonbahar ve kış/ilkbahar başlangıçlı sezonlar arasında transfer yapan oyuncular, bir sezonda üçüncü kulüpte resmi maçlara çıkabiliyor.
Bu durum MLS sezonunun Şubat ayında başlaması nedeniyle Zaha için bir fırsat yaratıyor.
GALATASARAY'DAN YEŞİL IŞIK
Galatasaray yönetiminin Zaha'nın yıllık 4,45 milyon euroluk maaşıyla ilgili bir anlaşmaya varılması koşuluyla bu transfere engel olmayacağı belirtildi.
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