TRANSFER HABERİ - Galatasaray Roma'nın kaptanına kancayı taktı!
Orta saha arayışlarını sürdüren Galatasaray'da transfer penceresinin açılmasıyla birlikte düğmeye basıldı. Rotasyonlu kadro kurmak için Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hareket eden sarı kırmızılı kurmaylar rotasını İtalya'ya çevirdi. Cimbom Roma'nın kaptanı için çalışmalarını hızlandırdı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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Cimbom'da 28 yaşındaki futbolcunun Roma'daki son durumu detaylıca araştırılıyor.
YENİ TEKLİFLERE HAZIR
Roma ile kontratı Haziran 2026'da bitecek deneyimli orta saha, geleceğiyle ilgili net bir karar vermek istiyor.
Roma ile ilk etapta sözleşme yenilemek isteyen ancak somut bir gelişme yaşayamayan Pellegrini, gelecek transfer tekliflerini değerlendirme kararı aldı.
Çizme basınındaki haberlerde de Roma altyapısından yetişen yıldız futbolcunun kariyerine İtalya dışında devam etmeye sıcak bakıyor.
AVRUPA'DA DEVLER İZLİYOR
Galatasaray'da teknik patron Okan Buruk'un da orta sahada çok beğendiği Lorenzo Pellegrini için birçok önemli kulüp de takipte duruyor.
İngiltere Premier Lig'den Arsenal ve İtalya Serie A'dan Napoli ile Inter'in tecrübeli orta sahayı istediği savunuldu.
Pellegrini'nin Roma'da yetiştiği için duygusal bir bağı olduğu fakat kendisine henüz bir kontrat teklifi gelmemesine üzüldüğü dile getirildi.
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