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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray Roma'nın kaptanına kancayı taktı!

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Roma'nın kaptanına kancayı taktı!

Orta saha arayışlarını sürdüren Galatasaray'da transfer penceresinin açılmasıyla birlikte düğmeye basıldı. Rotasyonlu kadro kurmak için Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hareket eden sarı kırmızılı kurmaylar rotasını İtalya'ya çevirdi. Cimbom Roma'nın kaptanı için çalışmalarını hızlandırdı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2025 Çarşamba 06:50
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray Roma'nın kaptanına kancayı taktı!

Galatasaray transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Roma'nın kaptanına kancayı taktı!

Orta sahada hem Gabriel Sara'nın son sakatlığı hem de alternatif eksikliği nedeniyle hazırlıklarını hızlandırıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Roma'nın kaptanına kancayı taktı!

Sarı-kırmızılılar, Teknik Direktör Okan Buruk'un da çok beğendiği Roma'nın kaptanı Lorenzo Pellegrini'yi gündeminde tutmaya devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Roma'nın kaptanına kancayı taktı!

Cimbom'da 28 yaşındaki futbolcunun Roma'daki son durumu detaylıca araştırılıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Roma'nın kaptanına kancayı taktı!

YENİ TEKLİFLERE HAZIR
Roma ile kontratı Haziran 2026'da bitecek deneyimli orta saha, geleceğiyle ilgili net bir karar vermek istiyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Roma'nın kaptanına kancayı taktı!

Roma ile ilk etapta sözleşme yenilemek isteyen ancak somut bir gelişme yaşayamayan Pellegrini, gelecek transfer tekliflerini değerlendirme kararı aldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Roma'nın kaptanına kancayı taktı!

Çizme basınındaki haberlerde de Roma altyapısından yetişen yıldız futbolcunun kariyerine İtalya dışında devam etmeye sıcak bakıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Roma'nın kaptanına kancayı taktı!

AVRUPA'DA DEVLER İZLİYOR
Galatasaray'da teknik patron Okan Buruk'un da orta sahada çok beğendiği Lorenzo Pellegrini için birçok önemli kulüp de takipte duruyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Roma'nın kaptanına kancayı taktı!

İngiltere Premier Lig'den Arsenal ve İtalya Serie A'dan Napoli ile Inter'in tecrübeli orta sahayı istediği savunuldu.

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