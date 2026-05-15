Aziz Yıldırım'dan Jorge Jesus bombası!
Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım, yeniden sarı-lacivertli kulübün başına geçmek isterken kolları sıvadı. Yıldırım'ın teknik direktörlük konusunda Kanarya'da daha önce görev alan Jorge Jesus'u gündemine aldığı öğrenildi. İşte tüm detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2026 06:50
Suudi ekibi Al-Nassr'la olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 71 yaşındaki teknik adam, teklifler aldığını yaptığı açıklamayla doğrulamıştı.
Sarı-lacivertlilerin başında 53 maça çıkan Jorge Jesus, 2.23 puan ortalaması yakalasa da o dönem Galatasaray'ın ardından ikinci olmuştu.
Jesus'un da G.Saray'ın hegemonyasını bitirmek isteyeceği belirtildi.
