Ederson'dan flaş transfer kararı! O takıma gitmek istiyor
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin sezon sonunda yollarını ayırmayı planladığı Ederson ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Portekiz basını, Brezilyalı kalecinin gitmek istediği takımı açıkladı. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2026 14:43
Fenerbahçe'de takımdan ayrılması beklenen isimlerin başındaysa Ederson geliyor.
Sezon başında Manchester City'den büyük umutlarla transfer edilen Brezilyalı kaleci, gösterdiği performansla hayal kırıklığı yarattı.
Deneyimli file bekçisi, özellikle Çaykur Rizespor maçının uzatma dakikalarında yediği hatalı golle ve Galatasaray maçında gördüğü kırmızı kartla taraftarların tepkisini çekti.
Adı son günlerde Suudi Arabistan ekipleriyle anılan 32 yaşındaki kaleciyle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
BENFICA'YA DÖNMEK İSTİYOR
Glorioso 1904'te yer alan habere göre; Ederson, eski takımı Benfica'ya dönmek istiyor.
Brezilyalı eldivenin son dönemlerde performansına yönelik artan eleştirilerden ve taraftarın baskısında mutsuz olduğu yazıldı.
Ancak deneyimli file bekçisinin devam eden sözleşmesinin ve finansal faktörlerin transferi zorlaştırdığı aktarıldı.
