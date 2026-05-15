Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray peşindeydi! Kulübünden resmi açıklama geldi
İsmi uzun süredir transferde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Marcos Senesi hakkında kulübü Bournemouth'tan açıklama geldi. İşte detaylar... (BJK FB GS SPOR HABERİ)
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2026 13:20
Bournemouth, resmi sosyal medya hesabından Arjantinli futbolcuyla sözleşmesinin bitmesinin ardından yolların ayrılacağını açıkladı.
İngiliz ekibinin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
"Güney sahildeki dört muhteşem sezondan sonra, Marcos Senesi'nin sezon sonunda Bournemouth'tan ayrılacağını doğrulayabiliriz. Manchester City'ye karşı oynanacak sezonun son iç saha maçının ardından Marcos'un kulübe katkısını kutlayacağız."
