İsmail Yüksek Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Transfer kararını verdi

Fenerbahçe'de sürpriz bir ayrılık iddiası gündeme geldi. Bu sezon orta sahada forma rekabetinde Kante ve Guendouzi'nin gerisinde kalan İsmail Yüksek için Avrupa kulüplerinin devreye girdiği öne sürüldü. Milli futbolcuya gelen tekliflerin ardından sarı-lacivertli yönetimde kritik bir karar süreci başladı. Sezon sonunda geleceğiyle ilgili net kararını vermesi beklenen yıldız oyuncunun nasıl bir yol izleyeceği ise şimdiden büyük merak konusu oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2026 14:27 Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2026 14:32
Fenerbahçe'de orta saha hattıyla ilgili dikkat çeken bir gelişme gündemde.

Sarı-lacivertlilerin milli futbolcusu İsmail Yüksek için Avrupa ihtimali her geçen gün daha ciddi şekilde konuşuluyor.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; 27 yaşındaki oyuncu, düzenli forma şansı bulabileceği bir kariyer planı üzerinde duruyor.

Bu sezon birçok karşılaşmada görev alan İsmail'in, orta sahadaki yoğun rekabet nedeniyle yeni bir meydan okumaya sıcak baktığı belirtiliyor.

Özellikle N'Golo Kante ve Matteo Guendouzi gibi isimlerin gölgesinde kalmak istemediği öne sürülüyor.

Fransa ve İtalya'dan bazı kulüplerin milli oyuncuyu yakından takip ettiği, gelen tekliflerin ise Dünya Kupası sonrasında masaya yatırılacağı ifade ediliyor.

Avrupa'da kariyerine devam etme fikrine sıcak bakan İsmail Yüksek'in yaz transfer döneminin dikkat çeken isimlerinden biri olabileceği konuşuluyor.

2028 yılına kadar Fenerbahçe ile sözleşmesi bulunan deneyimli orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeri ise yaklaşık 15 milyon euro seviyesinde gösteriliyor.

