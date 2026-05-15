Bernardo Silva Aslan oluyor! Menajeri İstanbul'a geldi
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yeni sezonda kadrosunu dünya yıldızlarıyla güçlendirmek isteyen Galatasaray, bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, sezon sonunda Manchester City'den ayrılacak olan Bernardo Silva'nın transferinde önemli aşama kaydetti. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2026 13:22
Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılıların önceliklerinden biriyse 10 numara transferi...
Yönetim, bu bölgedeki önceliği Manchester City'den ayrılacak olan Bernardo Silva'ya verdi.
Sezon sonunda İngiliz devinden ayrılacağını açıklayan Portekizli futbolcunun transferine ilişkin flaş bir gelişme yaşandı.
GALATASARAY'A TRANSFERİ YAKIN
İspanyol basını, tecrübeli futbolcunun Galatasaray'a transferinin yakın olduğunu yazdı.
TEKLİF ORTAYA ÇIKTI
El Periodico kaynaklı haberde; sarı-kırmızılıların Silva için yaptığı teklifin detayları da açıklandı.
Galatasaray'ın tecrübeli orta saha oyuncusuna 3 yıllık sözleşme + 10 milyon Euro maaş + imza parasıyla birlikte 3 yıl için toplam 50 milyon Euro'ya yakın bir paket önerdiği yazıldı.
MENAJERİ İSTANBUL'DA
Yıldız oyuncunun menajeri Jorge Mendes'in Galatasaray ile görüşmek üzere İstanbul'da olduğu belirtildi.
Mendes'in Barcelona ile de görüştüğü ancak mali beklentilerin karşılanmadığı için sarı-kırmızılıların daha avantajlı olduğu yazıldı.
İLKAY GÜNDOĞAN DEVREDE
Galatasaray'ın tecrübeli yıldızı İlkay Gündoğan'ın da Manchester City'den takım arkadaşı Bernardo Silva'yı ikna etmeye çalıştığı kaydedildi.
Öte yandan Juventus'un da Portekizli orta saha oyuncusu için 6 milyon Euro + bonuslar şeklinde teklif yaptığı ancak sarı-kırmızılıların teklifinin daha ağır bastığı aktarıldı.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.