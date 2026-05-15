Galatasaray'da transferde Virgil Van Dijk heyecanı! Ömer Bayram...

Ziraat Türkiye Kupası
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da Trendyol Süper Lig şampiyonluğunun ardından transferde vites yükseltildi. Sarı-kırmızılıların son olarak transfer listesinde yer alan Virgin Van Dijk için Cimbom'un eski futbolcusu Ömer Bayram'ın devreye girdiği öğrenildi. İşte detaylar...

Yeni sezon öncesi kadrosunu yıldız isimlerle güçlendirmek isteyen Galatasaray, savunma hattı için dünya futbolunun en önemli stoperlerinden biri olan Virgil van Dijk'ı gündemine aldı.

Sarı-kırmızılı yönetimin, Liverpool forması giyen tecrübeli savunmacı için şartları zorladığı öğrenildi.

Başkan Dursun Özbek önderliğinde yürütülen transfer operasyonunda, Hollandalı yıldızın bir numaralı hedef olduğu belirtildi. İngiliz ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Van Dijk ile temasa geçen Galatasaray yönetimi, bonservis bedeli ödemek istemediğini oyuncu tarafına iletti.

Sarı-kırmızılıların, daha önce Mohamed Salah örneğinde olduğu gibi Van Dijk'tan da bonservisini eline almasını talep ettiği öğrenildi.

MAAŞ VE İMZA PARASI DETAYI

Galatasaray cephesinin, Virgil van Dijk'ın Liverpool ile yollarını ayırması halinde oyuncuya mevcut yaklaşık 12 milyon euro seviyesindeki maaşını ve ekstra imza parası ödemeyi düşünmediği ifade edildi.

Bu şartlara sıcak baktığı belirtilen deneyimli stoperin, önümüzdeki günlerde geleceğiyle ilgili kararını vermesi bekleniyor. Dünya Kupası öncesinde kariyer planlamasını netleştirmek isteyen Van Dijk'ın ayrılık kararı alması durumunda Liverpool'un transfere büyük zorluk çıkarmayacağı konuşuluyor.

B PLANI: PAVLOVIC

Van Dijk transferinde olumsuz bir gelişme yaşanması halinde sarı-kırmızılıların alternatif planı da hazır. Yönetimin, Milan forması giyen Strahinja Pavlovic'i listede tuttuğu öğrenildi. Savunmaya lider özellikli bir isim katmak isteyen Galatasaray'ın, transfer sürecini kısa süre içerisinde netleştirmesi bekleniyor.

ÖMER BAYRAM DEVREDE

Öte yandan bir dönem Galatasaray forması giyen Ömer Bayram'ın da transfer için devreye girdiği belirtildi. NAC Breda altyapısında Van Dijk ile birlikte oynayan Bayram'ın, çocukluk arkadaşına Galatasaray hakkında olumlu referanslar verdiği ifade edildi.

