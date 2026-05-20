Hakan Safi'den olay hamle! Conte için dünya yıldızını transfer edebilir
Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi'nin teknik direktör gündeminde yer alan Antonio Conte ile ilgili oldukça flaş gelişmeler yaşanıyor. Conte'nin sarı-lacivertlilere gelmek için transfer şartı olarak dünya yıldızını çok istediği öğrenildi. Safi'nin ise bu isteğe olumlu yanıt verdiği aktarıldı. İşte tüm detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2026 06:50
Geçen sezon Napoli'nin teklifini, "Antonio Conte'nin takımda kalması" şartıyla kabul eden 34 yaşındaki dünya yıldızı, 56 yaşındaki çalıştırıcının ayrılma kararı almasının ardından mavilere veda edeceğini vurguladı.
Conte'nin De Bruyne'yi istemesinin ardından Hakan Safi, "Tamam" dedi. Fenerbahçe başkan adayının, kısa süre içinde ikiliyle anlaştığını açıklaması ve seçimin ardından da imzayı attırması bekleniyor.
EN İYİLERDEN
Kevin De Bruyne, kendi mevkinin en iyi isimlerinden biri... M.City'de harikalar yaratan Belçikalı oyuncu, bir arada değerini 150 milyon Euro'ya kadar çıkardı.
10 yıl City'de görev yapmasının ardından geçen sezon başında Napoli'ye imza attı.
HER TAKIMI ŞAMPİYON YAPIYOR
Antonio Conte, Bari'yle Serie B şampiyonluğu yaşadı. Ardından Juventus, İnter ve Napoli'yi Serie A'da şampiyon yapmayı başardı. Chelsea'yi Premier Lig'de zirveye taşıyan 56 yaşındaki teknik adamın şampiyonluk yaşayamadığı tek kulüp ise Tottenham...
MAAŞI 10 MİLYON EURO'NUN ÜZERİNDE
Conte, Avrupa'nın en pahalı teknik adamlarından biri olarak göze çarpıyor. Napoli'den vergiler hariç net 8 milyon Euro kazanıyor. İtalya'da teknik adamların ödediği vergi ise %48...
Conte'nin brüt maaşı 12 milyon Euro civarında... Fenerbahçe'den de 10 milyon Euro'nun üzerinde maaş talebi var.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.