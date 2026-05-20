Hakan Safi'den olay hamle! Conte için dünya yıldızını transfer edebilir

Fenerbahçe'de başkan adayları 6-7 Haziran'daki olağanüstü genel kurul öncesinde çalışmalarına tüm hızıyla sürdürüyor. İtalyan ekolünü Fenerbahçe'ye getirmek isteyen başkan adayı Hakan Safi, futbol aklı olarak Paolo Maldini'yle görüştükten sonra teknik adam konusunda da kararını verdi.

Safi'nin takımın başına getirmek istediği isim Antonio Conte... Napoli'den ayrılma kararı alan 56 yaşındaki çalıştırıcıyla ilk toplantı yapıldı ve olumlu geçti. Conte, bu görüşmede bazı taleplerde bulundu ve transferde istediği bazı isimleri listeledi.