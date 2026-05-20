CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler NBA NBA'de Knicks, 22 sayıdan dönerek konferans finaline galibiyetle başladı!

NBA'de Knicks, 22 sayıdan dönerek konferans finaline galibiyetle başladı!

NBA Doğu Konferansı finalinde New York Knicks, son çeyrekte 22 sayı geriye düştüğü maçta inanılmaz bir performans sergileyerek Cleveland Cavaliers'ı uzatmada 115-104 mağlup etti. İşte detaylar...

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2026 09:41
NBA'de Knicks, 22 sayıdan dönerek konferans finaline galibiyetle başladı!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Doğu Konferansı finalinin ilk maçında New York Knicks, uzatmada Cleveland Cavaliers'ı 115-104 mağlup etti. Madison Square Garden'daki maçın son çeyreğinde 22 sayı (93-71) geriye düşen Knicks, yakaladığı 18-1'lik seriyle farkı önce 5'e düşürdü (94-89), bitime 19 saniye kala da skoru 101-101 yaparak karşılaşmayı uzatmaya götürdü.

Knicks'te Jalen Brunson 38 sayıyla takımına liderlik ederken Mikal Bridges 18 sayı, Karl-Anthony Towns 13 sayı, 13 ribauntluk performans sergiledi.

Donovan Mitchell'in 29 sayıyla oynadığı Cavaliers'ta ise James Harden 15 sayı, Evan Mobley 15 sayı, 14 ribaunt kaydetti. Serinin ikinci maçı 22 Mayıs Cuma gecesi New York'ta oynanacak.

F.Bahçe'ye dünya yıldızı kaleci! Ederson'un yerine gelecek
Mourinho F.Bahçeli yıldızı Real Madrid'e alıyor!
DİĞER
Begüm Öner'in paylaşımı kalpleri eritti! Kızı Karya ile o pozu sosyal medyayı salladı... 
Son dakika: Malatya Battalgazi'de 5.6'lık deprem! Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa sallandı | "6 Şubat'ta da aynı sesi duyduk"
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Safi'den bomba hamle! Conte ile dünya yıldızı...
F.Bahçe'ye Kim Min-jae şoku!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Avrupa Ligi Finali gala yemeği düzenlendi! Avrupa Ligi Finali gala yemeği düzenlendi! 09:18
Mourinho F.Bahçeli yıldızı Real Madrid'e alıyor! Mourinho F.Bahçeli yıldızı Real Madrid'e alıyor! 09:07
Brighton’da sezonun oyuncusu Ferdi! Brighton’da sezonun oyuncusu Ferdi! 01:21
Brighton’da sezonun oyuncusu Ferdi! Brighton’da sezonun oyuncusu Ferdi! 01:20
Tottenham'dan kritik kayıp! Tottenham'dan kritik kayıp! 00:19
Tottenham'dan kritik kayıp! Tottenham'dan kritik kayıp! 00:18
Daha Eski
Conte'den flaş karar! F.Bahçe... Conte'den flaş karar! F.Bahçe... 00:17
Aziz Yıldırım'dan stat müjdesi! Aziz Yıldırım'dan stat müjdesi! 00:17
G.Saray'a bedava dünya yıldızı! G.Saray'a bedava dünya yıldızı! 00:17
Premier Lig'de şampiyon Arsenal! Premier Lig'de şampiyon Arsenal! 00:17
Süper Lig'de tescil gelişmesi! Süper Lig'de tescil gelişmesi! 00:17
İşte Beşiktaş'ın yeni sportif direktörü İşte Beşiktaş'ın yeni sportif direktörü 00:17