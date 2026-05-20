Fenerbahçe transferde gözünü kararttı! Ederson'un yerine dünya yıldızı kaleci
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi transfer çalışmalarını sürdürürken, sarı-lacivertlilerle ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Performansıyla hayal kırıklığı yaratan Ederson ile yollarını ayırmayı planlayan sarı-lacivertliler, Brezilyalı eldivenin yerine dünya yıldızı kaleciyi gündemine aldı. İşte o isim ve detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2026 09:24
Sarı-lacivertlilerde başkan adayları transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürürken, mevcut yönetim de görüştüğü isimleri başkan adaylarına sunuyor.
Yeni sezon öncesi sil baştan bir kadro kurması beklenen Fenerbahçe'de gelecek futbolcular kadar takımdan ayrılacak isimler de merak ediliyor.
Sarı-lacivertlilerde takımdan ayrılması beklenen isimlerin başındaysa Ederson geliyor.
Sezon başında Manchester City'den büyük umutlarla transfer edilen tecrübeli kaleci, gösterdiği performansla büyük hayal kırıklığı yarattı.
Şampiyonluğun Galatasaray'a kaptırılmasının sorumlularından olarak gösterilen Brezilyalı file bekçisinin Dünya Kupası sonrası takımdan ayrılması bekleniyor.
Ederson ile yollarını ayırmaya hazırlanan Kanarya, deneyimli eldivenin alternatifini İspanya'da buldu.
EDERSON YERİNE OBLAK
İspanyol basını, sarı-lacivertliler için en güçlü adayın Atletico Madrid'le 12 yıl sonra yollarını ayıracak Jan Oblak olduğunu yazdı.
Sabah'ın derlediği habere göre; Atletico'nun ikinci kaptanı olan, 6 kez İspanya La Liga'da en iyi kaleci seçilerek rekor kıran Sloven eldivenin yıllık net ücreti 10 milyon Euro. Fenerahçe'nin iki başkan adayı da Ederson'u istemiyor.
