TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye 50 milyon Euro'luk forvet! Golcü hasreti sona eriyor
Fenerbahçe'de başkan adaylarından Aziz Yıldırım, forvet transferinde büyük oynuyor. Başkan Adayı Yıldırım'ın, İngiltere Premier Lig'i kasıp kavuran ve güncel piyasa değeri 50 milyon Euro olan o yıldızın transferi için harekete geçtiği belirtildi. İşte ayrıntılar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2026 16:31 Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2026 16:32
Kanarya'da seçim gündeminin yanı sıra transfer çalışmaları da dört bir koldan devam ediyor.
"Gelecek sezon şampiyon olmaya mecburuz yoksa işler daha da kötüye gider" diyen başkan adayı Aziz Yıldırım transferde de büyük oynuyor.
Yıldırım mutlaka yıldız bir forvet transferi yapmaları gerektiğini belirtirken aklındaki ismin Brentford forması giyen Igor Thiago olduğu öğrenildi.
Posta'nın haberine göre, 24 yaşındaki yıldız için görüşmeler başlayacak.
GÜNCEL PİYASA DEĞERİ 50 MİLYON EURO!
Sambacı forvet bu sezon toplam 39 maça çıktı. Yıldız oyuncu bu karşılaşmalarda 25 gol ve 1 asistle oynadı.
Güncel piyasa değeri 50 milyon Euro olan Brezilyalı santrforun, kulübüyle olan kontratı 2031'de sona erecek.
