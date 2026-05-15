Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'den transferde İtalya çıkarması!
Fenerbahçe'de başkanlığa adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'den flaş hamleler gelmeye devam ediyor. Son olarak iki ismin, İtalya'ya transfer çıkarması yaptığı öğrenildi. İşte Yıldırım ve Safi'nin listesindeki o yıldızlar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2026 06:50
6 İSİMLE GÖRÜŞÜLÜYOR
Fenerbahçe başkan adayı, sadece bu üç isim için İtalya'da değildi. Juventus'la sözleşmesi bitecek olan Sırp golcü Dusan Vlahovic için de bir görüşme gerçekleştirdi. Diğer başkan adayı Aziz Yıldırım'a yakın isimler de İtalya'daydı.
Efsane ismin transferde görevlendirdiği ekip; Napoli'den Romelu Lukaku ve İnter'den Hakan Çalhanoğlu için temaslarda bulundu. iki oyunçu için girişimler devam ediyor.
Hem Aziz başkan hem de Safi, transferlerini 6-7 Haziran'daki seçime kadar imza aşamasına getirmek istiyor.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.