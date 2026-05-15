Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'den transferde İtalya çıkarması!

Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'den transferde İtalya çıkarması!

Fenerbahçe'de başkanlığa adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'den flaş hamleler gelmeye devam ediyor. Son olarak iki ismin, İtalya'ya transfer çıkarması yaptığı öğrenildi. İşte Yıldırım ve Safi'nin listesindeki o yıldızlar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2026 06:50
Sadettin Saran'ın olağanüstü genel kurul kararı almasının ardından başkan adaylığını açıklayan Hakan Safi, seçime eli güçlü girmek için çalışmalara başladı.

Geçtiğimiz pazar günü İtalya'ya giden ve San Siro'daki Milan-Atalanta maçını izleyen Safi, pazartesi günü de Milano devinin yetkilileriyle transfer için masaya oturdu.

Milan'la, Nkunku, Leao ve Tomori için görüşen Safi, üç oyuncu için pazarlıklara başlardı. Oyunculara da Milan'da kazandıklarının fazlasını önerdi.

6 İSİMLE GÖRÜŞÜLÜYOR

Fenerbahçe başkan adayı, sadece bu üç isim için İtalya'da değildi. Juventus'la sözleşmesi bitecek olan Sırp golcü Dusan Vlahovic için de bir görüşme gerçekleştirdi. Diğer başkan adayı Aziz Yıldırım'a yakın isimler de İtalya'daydı.

Efsane ismin transferde görevlendirdiği ekip; Napoli'den Romelu Lukaku ve İnter'den Hakan Çalhanoğlu için temaslarda bulundu. iki oyunçu için girişimler devam ediyor.

Hem Aziz başkan hem de Safi, transferlerini 6-7 Haziran'daki seçime kadar imza aşamasına getirmek istiyor.

