CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Trabzonspor Ruslan Malinovskyi ile anlaşma sağladı! Transferi böyle duyuruldu

Trabzonspor Ruslan Malinovskyi ile anlaşma sağladı! Transferi böyle duyuruldu

Trabzonspor, yeni sezonun ilk transferinde mutlu sona ulaştı. Bordo-mavililer, Genoa ile yollarını ayıran Ukraynalı yıldız Ruslan Malinovskyi ile 3 yıllık anlaşma sağladı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2026 10:44
Trabzonspor Ruslan Malinovskyi ile anlaşma sağladı! Transferi böyle duyuruldu

Trabzonspor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hızlı başladı. Bu sezon hem Süper Lig'de hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda ortaya koyduğu başarılı performansla dikkat çeken bordo-mavililer, ilk hamlesini orta sahaya yaptı. Karadeniz ekibi, İtalya Serie A temsilcisi Genoa ile sözleşmesi sona eren Ruslan Malinovskyi transferinde mutlu sona ulaştı.

3 YILLIK ANLAŞMA

Ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Trabzonspor, Genoa ile sözleşmesi sezon sonunda sona eren Ruslan Malinovskyi ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.

UZAKTAN ŞUTLARI ÖNEMLİ BİR SİLAH

Orta sahada oyunun yönünü değiştirebilen yapısıyla öne çıkan Malinovskyi, özellikle teknik kapasitesi ve lider karakteriyle dikkat çekiyor. Topu ayağına isteyen, hücumu organize eden ve kritik anlarda sorumluluk alan deneyimli futbolcu, etkili sol ayağıyla rakip kaleler için ciddi bir tehdit oluşturuyor. Ceza sahası dışından attığı sert şutlar ve duran toplardaki yüksek etkinliği, onu farklı kılan özelliklerin başında geliyor.

9 GOLE KATKI

Hem 8 numara hem de 10 numara pozisyonlarında görev yapabilmesi sayesinde teknik heyete önemli bir alternatif sunacak olan yıldız oyuncu, geçtiğimiz sezon Genoa formasıyla çıktığı 34 maçta 6 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Trabzonspor taraftarı ise yeni transferin takıma yaratacağı etkiyi şimdiden büyük bir heyecanla bekliyor.

G.Saray'dan 10 maddelik yeni sezon planlaması!
G.Saray'dan scout transferi! Bu sezona damga vurmuştu
DİĞER
Süper Lig’in en pahalı 15 genç futbolcusu açıklandı! Zirvenin sahibi belli oldu...
Özkan Yalım telefon şifresini verdi CHP'de delege pazarlığı ifşa oldu | Özel'den Mansur'u övün talimatı
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
"Kahır sezonu bitti"
Saran'dan iki başkan adayına transfer jesti!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'den Maldini çıkarması! F.Bahçe'den Maldini çıkarması! 10:15
Başkan Erdoğan G.Saray'ı kabul edecek Başkan Erdoğan G.Saray'ı kabul edecek 09:36
G.Saray'dan 10 maddelik yeni sezon planlaması! G.Saray'dan 10 maddelik yeni sezon planlaması! 09:25
G.Saray'dan scout transferi! Bu sezona damga vurmuştu G.Saray'dan scout transferi! Bu sezona damga vurmuştu 09:17
Samsunspor-Göztepe maçı hangi kanalda? Samsunspor-Göztepe maçı hangi kanalda? 08:55
"Kahır sezonu bitti" "Kahır sezonu bitti" 08:52
Daha Eski
Gaziantep FK-Başakşehir maç bilgileri! Gaziantep FK-Başakşehir maç bilgileri! 08:12
Fatih Karagümrük-Alanyaspor maç bilgileri! Fatih Karagümrük-Alanyaspor maç bilgileri! 07:54
Dursun Özbek'ten Icardi sorusuna yanıt Dursun Özbek'ten Icardi sorusuna yanıt 01:18
Dursun Özbek'ten Icardi sorusuna yanıt Dursun Özbek'ten Icardi sorusuna yanıt 01:16
Şampiyon G.Saray kupasına kavuştu! Şampiyon G.Saray kupasına kavuştu! 00:54
Okan Buruk: Hedef üst üste... Okan Buruk: Hedef üst üste... 00:54