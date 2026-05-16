Trabzonspor Ruslan Malinovskyi ile anlaşma sağladı! Transferi böyle duyuruldu

Trabzonspor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hızlı başladı. Bu sezon hem Süper Lig'de hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda ortaya koyduğu başarılı performansla dikkat çeken bordo-mavililer, ilk hamlesini orta sahaya yaptı. Karadeniz ekibi, İtalya Serie A temsilcisi Genoa ile sözleşmesi sona eren Ruslan Malinovskyi transferinde mutlu sona ulaştı.

3 YILLIK ANLAŞMA

Ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Trabzonspor, Genoa ile sözleşmesi sezon sonunda sona eren Ruslan Malinovskyi ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.

🚨🩵🤎 Ruslan Malinovskyi to Trabzonspor, here we go! Exclusive news revealed here on April, set to be confirmed.Malinovskyi leaves Genoa as free agent and will sign a three year deal in Turkey. 🇺🇦🇹🇷 pic.twitter.com/tiIJbbO4SP — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 15, 2026

UZAKTAN ŞUTLARI ÖNEMLİ BİR SİLAH

Orta sahada oyunun yönünü değiştirebilen yapısıyla öne çıkan Malinovskyi, özellikle teknik kapasitesi ve lider karakteriyle dikkat çekiyor. Topu ayağına isteyen, hücumu organize eden ve kritik anlarda sorumluluk alan deneyimli futbolcu, etkili sol ayağıyla rakip kaleler için ciddi bir tehdit oluşturuyor. Ceza sahası dışından attığı sert şutlar ve duran toplardaki yüksek etkinliği, onu farklı kılan özelliklerin başında geliyor.

9 GOLE KATKI

Hem 8 numara hem de 10 numara pozisyonlarında görev yapabilmesi sayesinde teknik heyete önemli bir alternatif sunacak olan yıldız oyuncu, geçtiğimiz sezon Genoa formasıyla çıktığı 34 maçta 6 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Trabzonspor taraftarı ise yeni transferin takıma yaratacağı etkiyi şimdiden büyük bir heyecanla bekliyor.